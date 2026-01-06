Edit Profile
    Cong Vs BJP: ভেনেজুয়েলার মতো ‘ট্রাম্প কি আমাদের PMকে অপহরণ করবেন?’ প্রশ্ন কংগ্রেসের,পাল্টা দিল বিজেপি

    মোদীকে নিয়ে কী বললেন কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চৌহান?

    Published on: Jan 06, 2026 5:43 PM IST
    By Sritama Mitra
    সদ্য ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক হরণ করে নিয়ে গিয়েছে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে সেদেশে ঢুকে এই ঘটনা ঘটায় মার্কিন বাহিনী। সেই প্রসঙ্গ তুলে এবার বিজেপিকে খোঁচা দিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের তরফে পৃথ্বীরাজ চভন এই ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদীর নাম তুলে খোঁচা দেন। এরপরই আসে বিজেপির পাল্টা বার্তা।

    ভেনেজুয়েলার মতো ‘ট্রাম্প কি আমাদের PMকেও অপহরণ করবেন?’খোঁচা কংগ্রেসের,পাল্টা BJP

    মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা পৃথ্বীরাজ চভন ভারতের প্রতি আমেরিকার বাণিজ্য-নীতির সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন,' এরপর কী? ভেনেজুয়েলায় যা ঘটেছিল, তার মতো কিছু কি ভারতেও ঘটবে? মিঃ ট্রাম্প কি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করবেন?' ভারতের ওপর ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক ইস্যুতে চভন বলেন,' যেহেতু সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না, তাই বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য শুল্ককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতকে এর ভার বহন করতে হবে। আমাদের জনগণ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি থেকে যে মুনাফা অর্জন করত তা আর পাওয়া যাবে না। আমাদের বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে এবং সেই দিকে ইতিমধ্যেই প্রচেষ্টা চলছে।'

    এদিকে, কংগ্রেসের এই বক্তব্যকে তুমুল কটাক্ষ করে পাল্টা বার্তা দিয়েছে বিজেপি। বিজেপির প্রদীপ ভান্ডারি এক্স পোস্টে বলেন ,'কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চহ্বান নির্লজ্জভাবে ভারতের পরিস্থিতি ভেনেজুয়েলার সাথে তুলনা করছেন। ‘ভেনেজুয়েলায় যা ঘটেছিল তা ভারতে ঘটতে পারে কিনা’ এই প্রশ্ন করে কংগ্রেস তাদের ভারতবিরোধী মানসিকতা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। রাহুল গান্ধী ভারতে বিশৃঙ্খলা চান। রাহুল গান্ধী ভারতের বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ চাইছেন।' এর আগে মার্কিন ভারত বাণিজ্য ইস্যুতে কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও মোদী সরকারকে খোঁচা দেন। তিনি বলেন,'আমি বুঝতে পারছি না কেন মোদী তার সামনে মাথা নত করছেন। এটা দেশের জন্য ক্ষতিকর।' খাড়গে বলেন,'তিনি যা বলেন না কেন, তাতে মাথা নাড়ানোর জন্য আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়নি।' ভেনেজুয়েলার প্রসঙ্গ তুলে খাড়গে বলেন,'যে কেউ সম্প্রসারণবাদের চেষ্টা করে সে বেশিদিন টিকে থাকে না। হিটলার এবং মুসোলিনির মতো মানুষ চলে গিয়েছে।'

