Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    স্বচ্ছল পরিবার কেন SC-ST কোটায় চাকরি পাবে? সংরক্ষণ নিয়ে বললেন CJI

    স্বচ্ছল পরিবার কেন SC-ST কোটায় চাকরি পাবে? সংরক্ষণ নিয়ে বললেন CJI

    Published on: Nov 24, 2025 9:59 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অবসর গ্রহণের ঠিক আগে ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই 'ক্রিমি লেয়ার' চাকরি কোটা নিয়ে একটি বড় মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এই বিষয়টা উদ্বেগজনক যে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির মধ্যে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা নিজেদের শ্রেণিকে হাতিয়ার বানিয়ে চাকরির সংরক্ষণের একটি বড় অংশ দখল করে নিচ্ছেন। সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাক্ষাৎকারে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি গভাই বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিকে উপ-শ্রেণিতে ভাগ করার সময় এসে গিয়েছে। সেই কাজটা করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের। এর ফলে এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে আছেন, তাঁরা সরকারি চাকরিতে কোটার সুবিধা লাভ করতে পারবেন।

    **EDS: TO GO WITH STORY** New Delhi: Outgoing Chief Justice of India (CJI) B R Gavai during an interaction with journalists at his official residence on his last day in office, in New Delhi, Sunday, Nov. 23, 2025. (PTI Photo/Sanjeev Pandey) (PTI11_23_2025_000421B) (PTI)
    **EDS: TO GO WITH STORY** New Delhi: Outgoing Chief Justice of India (CJI) B R Gavai during an interaction with journalists at his official residence on his last day in office, in New Delhi, Sunday, Nov. 23, 2025. (PTI Photo/Sanjeev Pandey) (PTI11_23_2025_000421B) (PTI)

    প্রধান বিচারপতি গভাইয়ের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতিরএকটি বেঞ্চ রাজ্যগুলিকে তফসিলি জাতিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং সরকারি চাকরিতে কম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উপ-শ্রেণিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে কোটার একটি বড় অংশ সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়।

    তারইমধ্যে বিচারপতিদের স্বাধীনতা নিয়েও মুখ খোলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি গভাই। তিনি বলেন যে একজন বিচারককে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন মনে করা যায় না, যতক্ষণ না তিনি সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছেন। কার্যকালের শেষ দিনে বিচারপতি গভাই বলেছেন, 'যতক্ষণ না আপনি সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছেন, ততক্ষণ আপনি একজন স্বাধীন বিচারক নন... এটা ঠিক নয়। আপনি এটা ঠিক করেন না যে মামলা দায়ের করা সরকার নাকি কোনও সাধারণ নাগরিক। আপনি আপনার সামনে থাকা নথি অনুযায়ী রায় দেন।' তিনি বলেন যে আজকের দিনে কোনও বিচারককে স্বাধীন তখনই বলা হয়, যখন রায় সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়।

    News/News/স্বচ্ছল পরিবার কেন SC-ST কোটায় চাকরি পাবে? সংরক্ষণ নিয়ে বললেন CJI
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes