    'বকেয়া মামলাগুলির...,' সুপ্রিম কোর্টের অগ্রাধিকারের রূপরেখা দিলেন প্রধান বিচারপতি

    আইনের আশ্রয়ে পৌঁছনোর পথ এবং মামলার খরচ কমানোর মতো বিষয়গুলিতেও জোর দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।

    Published on: Dec 06, 2025 11:30 PM IST
    By Sahara Islam
    সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের অগ্রাধিকারের একটি রূপরেখা দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর মেয়াদে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হবে আদালতে ক্রমবর্ধমান বকেয়া মামলা কমানো। আদালতের উপর বোঝা কমাতে এবং সাধারণ মানুষের সময়মত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে মধ্যস্থতা এবং মামলা-মোকদ্দমা, দুটি মূল হাতিয়ার হবে।

    শনিবার নয়া দিল্লিতে হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে দেশের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বকেয়া মামলাগুলির ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য সময়সীমা ও অভিন্ন নীতিভিত্তিক দ্রুত ফয়সালা আমার অগ্রাধিকার। আমি বলছি না, সব বকেয়াই মিটে যাবে। তা সম্ভব নয়, কারণ বিচারব্যবস্থা একটি চলমান প্রক্রিয়া।’ আইনের আশ্রয়ে পৌঁছনোর পথ এবং মামলার খরচ কমানোর মতো বিষয়গুলিতেও জোর দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি বলেন, 'আমার প্রথম অগ্রাধিকার হল বকেয়া মামলাগুলি সময়মতো নিষ্পত্তি করা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য সময়সীমা নিশ্চিত করা।' প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, গত ছয় মাস ধরে তিনি মধ্যস্থতার মাধ্যমে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে একটি মধ্যস্থতা মিশন শুরু করেছেন। তাঁর কথায়, 'মধ্যস্থতা এমন একটি হাতিয়ার যা আমি বিচার ব্যবস্থার সহযোগিতার জন্য জনপ্রিয় করতে তুলতে চাই। যাতে মামলার চাপ কমানো যায় এবং জনসাধারণকে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করা যায়।'

    প্রধান বিচারপতি আরও স্পষ্ট করে বলেন যে আদালত শুধুমাত্র প্রধান সাংবিধানিক বিষয়গুলির জন্য নয়, বরং সাধারণ নাগরিকদের বিচার ব্যাবস্থার প্রয়োজনীয়তার জন্যও। তাঁর ভাষায়, 'আমরা একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই যে সুপ্রিম কোর্ট সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।' পাশাপাশি ডিজিটাল গ্রেফতারি এবং সাইবার ক্রাইমের ঘটনা উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, বর্তমানে বিচার ব্যবস্থা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। কেউ কল্পনাও করেনি যে ডিজিটাল গ্রেফতারির আবির্ভাব ঘটবে। আমাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে এবং আমাদের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নতুন চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলি কীভাবে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। তিনি বলেন, 'ভুক্তভোগী ভারতে থাকতে পারে, অন্যদিকে অপরাধী দেশের বাইরের কোনও দ্বীপেও থাকতে পারে।'

    উল্লেখ্য, গত ২৪ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। এর আগে বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রপতিই বিচারপতি সূর্য কান্তকে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি এই পদে থাকবেন ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তাঁর অবসরের পরে দেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা বিচারপতি বিক্রম নাথের। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে দেশের শীর্ষ আদালতের লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন তিনি। ১৯৬২ সালে হরিয়ানার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন বিচারপতি কান্ত। ১৯৮৪ সালে আইনজীবী হিসাবে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের প্রয়োজনে তিনি চণ্ডীগড়ে চলে গিয়েছিলেন। ২০০০ সালে হরিয়ানার কনিষ্ঠতম অ্যাডভোকেট জেনারেল হন বিচারপতি কান্ত। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ২০০৪ সালের ৯ জানুয়ারি। পরে হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ সামলেছেন ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত। ওই বছরের ২৪ মে বিচারপতি কান্ত চলে আসেন সুপ্রিম কোর্টে।

