আমি দৃঢ় চরিত্রের, ব্ল্যাকমেল করে কিছু হবে না, কোন মামলায় বললেন প্রধান বিচারপতি?

    আমি দৃঢ় চরিত্রের, ব্ল্যাকমেল করে কিছু হবে না, কোন মামলায় বললেন প্রধান বিচারপতি?

    ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত আদালতে বিচারাধীন মামলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় করা মন্তব্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একইসঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেও জানান তিনি। প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নার দায়ের করা একটি আবেদন শোনেন প্রধান বিচারপতি। 

    Published on: Dec 12, 2025 9:58 AM IST
    By Ayan Das
    ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত আদালতে বিচারাধীন মামলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় করা মন্তব্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একইসঙ্গে এই ধরনের মন্তব্য তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেও জানান তিনি। প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নার দায়ের করা একটি আবেদন শোনেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়া বা যাই হোক না কেন... কিন্তু এসব নিয়ে আমি মোটেও মুগ্ধ নই। যদি কেউ মনে করে সে আমায় ভয় দেখাতে পারে... সুতরাং এটি ভুল। আমি খুব দৃঢ় মানুষ।’

    ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। (ছবি সৌজন্যে পারভিন কুমার/হিন্দুস্তান টাইমস)
    ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। (ছবি সৌজন্যে পারভিন কুমার/হিন্দুস্তান টাইমস)

    দুটি ফৌজদারি মামলার বিচার অন্য আদালতে স্থানান্তরের আবেদন করেছিলেন। রেভান্না। তবে সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মালা বাগচীর বেঞ্চ বলেছে, বিচারপতিদের মন্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে না। তিনি বলেন, বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে না। আমাদের সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই যে আবেদনকারীকে প্রথম মামলায় দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তারা কেবল বর্তমান বিচারে উত্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের ফলাফল দেবেন।

    রেভান্নার তরফে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা এবং সিদ্ধার্থ দাভে বলেন, বিচারপতিদের আইনজীবীদের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিকর মন্তব্যও করেছেন, যা রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়া দরকার। বিচারপতি বাগচী বলেন, আইনজীবীরা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনও ধরণের অভিযোগ করতে পারেন না।

    বিচারপতি বাগচী বলেন, 'মিস্টার ডেভ, এই পর্যবেক্ষণগুলি একই বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ থেকে অনুপ্রাণিত। আপনি বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারবেন না। আইনজীবীরা অন্যান্য মামলাতেও হাজির হন এবং বারবার ওকালতনামা প্রত্যাহার করেন। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, রেভান্নার আইনজীবীরা হাইকোর্টে ক্ষমা চাইতে পারেন, কারণ বিচারপতির কিছু পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা অত্যন্ত অনৈতিক। তিনি বলেন, 'এটি চরম অনৈতিক কাজ। তিনি হাইকোর্টের কাছে ক্ষমা চাইবেন, আদালত তা বিবেচনা করবে।

    প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত হাইকোর্টের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে বলেন, 'আমরা এমন বার্তা দিতে চাই না যে আমি (রেভান্না) সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই কাজ করেছি। আমাদের জেলা বিচারবিভাগের মনোবলেরও দিকে নজর রাখতে হবে। তিনি সিনিয়র আইনজীবীদের বলেন, আদালতে কাল্পনিক পরিস্থিতি রয়েছে এবং বিচারপতিদের বক্তব্যের ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা উচিত নয়। তিনি বলেন, 'আদালতে কাল্পনিক পরিস্থিতি রয়েছে। আমরা মন্তব্য করি। তবে আমি বিচারপতি বা আদালতকে চাপ দেওয়ার বিষয়টাকে হালকাভাবে নেব না। বিচারপতিদের মন্তব্য করার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরা অভিযোগ করতে শুরু করেন। তবে বেঞ্চ বলেছে, বিচারপতি এবং আদালতও ভুল করেন, কিন্তু সেগুলো সংশোধন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'অনেক সময় এত বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনা এবং প্রমাণ দেখে ভুল হয়।'

    (এই প্রতিবেদনটি AI জেনারেটেড কপি)

    News/News/আমি দৃঢ় চরিত্রের, ব্ল্যাকমেল করে কিছু হবে না, কোন মামলায় বললেন প্রধান বিচারপতি?
