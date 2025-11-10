Edit Profile
    'সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে..,' ‘বন্দে মাতরমে’-র ১৫০ বছর পূর্তিতে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

    ১৮৭৫-এ যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম 'বন্দে মাতরম' গানটি 'পাদপূরণ' হিসেবে প্রকাশিত হয় তখন এই ব্যাপারে তেমন ব্যাপক প্রচার হয়নি।

    Published on: Nov 10, 2025 5:34 PM IST
    By Sahara Islam
    রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় স্তোত্র ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। বড় ঘোষণা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দেশপ্রেম ও ঐক্যবোধের মন্ত্র হিসেবে গাওয়া হত ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম।' ১৮৯৬-তে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটি প্রথম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। এবার সেই জাতীয় স্তোত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে প্রত্যেকটি স্কুল-সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার।

    'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তিতে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর (PTI)
    'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তিতে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর (PTI)

    গত শুক্রবার বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। সেই উপলক্ষে সোমবার গোরক্ষপুরে ‘একতা যাত্রা’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ গণগান অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি বলেন, রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। তাঁর কথায়, ' জাতীয় স্তোত্র ‘বন্দে মাতরম’-এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটি গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে।' সেই সঙ্গে যোগীর হুঁশিয়ারি, দেশে নতুন জিন্না তৈরির ষড়যন্ত্র করছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। সেই ছক ভেস্তে দিতে হবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মতে, ধর্ম-জাতের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চলছে, নতুন জিন্না তৈরির ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সেসব রুখতে হবে। তিনি আরও বলেন, ৩০ অক্টোবর 'একতার জন্য দৌড়' নামে একটি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সময়, বিজেপি মহান বল্লভভাই প্যাটেলের জীবন ও কাজের উপর ভিত্তি করে একটি কর্মসূচি আয়োজন করে। সরকারি পর্যায়ের অনেক কর্মসূচিও চালু করা হয়েছিল। তা 'স্বদেশী' হোক বা 'স্বনির্ভরতা' কর্মসূচি। পাশাপাশি দেশজুড়ে ব্যাপক জনসচেতনামূলক প্রচার করা হয়।'

    মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা এমন সময়ে এসেছে, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য এক বছরব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি ৭ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ‘বন্দে মাতরম’-এর অবদান এবং জাতীয় একতার প্রতীক হিসেবে এর গুরুত্ব তুলে ধরবে। ১৮৭৫-এ যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম 'বন্দে মাতরম' গানটি 'পাদপূরণ' হিসেবে প্রকাশিত হয় তখন এই ব্যাপারে তেমন ব্যাপক প্রচার হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম' সংযুক্ত করেন, তখন থেকেই এর উত্থান কিন্তু উপন্যাস লেখার আগেই গানটি রচিত হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' গানটি প্রথম গাওয়া হয়। গানটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই গাওয়া হয়েছিল। এরপর তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম-এর স্বরলিপি প্রকাশ করেন ‘দেশ’ রাগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরে গানটি বেশ মনে ধরেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। আনন্দমঠের পরের সংস্করণেই লেখা হল, দেশ রাগ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে ওই রাগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটি গেয়ে শোনান।

    News/News/'সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে..,' ‘বন্দে মাতরমে’-র ১৫০ বছর পূর্তিতে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর
