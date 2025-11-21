Tejas fighter jet crash: তেজসই ভেঙে পড়েছে দুবাই এয়ার শো'র সময়, বলল ভারতীয় বায়ুসেনা, মৃত্যু পাইলটের

দুবাই এয়ার শোয়ের মধ্যেই একটি যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ল। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে বলা হয়েছে, ‘২০২৫ সালের দুবাই এয়ার শোয়ের সময় ভারতীয় বায়ুসেনার একটি তেজস বিমান ভেঙে পড়েছে।’ পরবর্তীতে ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে যে পাইলট মারা গিয়েছেন।
দুবাই এয়ার শোয়ের মধ্যে তেজস যুদ্ধবিমানই ভেঙে পড়েছে - ভারতীয় বায়ুসেনাকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদনে এমনই জানানো হল। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে বলা হয়েছে, '২০২৫ সালের দুবাই এয়ার শোয়ের সময় ভারতীয় বায়ুসেনার একটি তেজস বিমান ভেঙে পড়েছে। এই মুহূর্তে আরও তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে।' পরবর্তীতে ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে যে পাইলট মারা গিয়েছেন। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে বায়ুসেনার তরফে। সেইসঙ্গে বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, কীভাবে ওই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ‘কোর্ট অফ এনকোয়ারি’ হবে।
দুবাই এয়ার শোয়ের শেষদিনে সেই ভয়ংকর ঘটনা ঘটল
আর সেই ঘটনা ঘটেছে দুবাই এয়ার শোয়ের শেষদিনে। গত সোমবার থেকে এয়ার শো চলছে। শেষদিনের যে সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে দুপুর পঞ্চম দিনের সূচনা হয় ভারতের সূর্যকিরণের হাত ধরে। তারপর তালিকায় নাম ছিল এফ৩৫ যুদ্ধবিমানের। তিন নম্বরে ছিল তেজসের জন্য। সূচি অনুযায়ী, দুপুর ২ টো ১৫ মিনিট থেকে তেজসের প্রদর্শনী শুরু হওয়র কথা ছিল। বরাদ্দ ছিল আট মিনিট।
ভেঙে পড়ার আগে কম উচ্চতায় ‘রোল’ তেজসের
এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, দর্শকদের সামনে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সময় তেজস ভেঙে পড়েছে। সংবাদসংস্থা এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন যে যেখানে এয়ার শো চলছিল, তার ১.৫ কিলোমিটার দূরে তেজস কম উচ্চতায় পাক খায়। তারপরই ভেঙে পড়ে। গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
প্রাথমিকভাবে কী খবর পাওয়া গিয়েছিল?
