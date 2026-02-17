মার্চেই সইসাবুদ! ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা বাণিজ্যসচিবের

মার্চেই সইসাবুদ! ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা বাণিজ্যসচিবের
চলতি মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সমঝোতার কথা ঘোষণা করেন।
ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে, দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের। এই আবহে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যসচিব রাজেশ আগরওয়াল জানালেন, মার্চেই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। আগামী সপ্তাহে ভারতের মুখ্য আলোচনাকারী দর্পণ জৈন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তিনি আইনি চুক্তি তৈরির কাজ করবেন। তিনি আরও বলেন, সম্ভবত চলতি সপ্তাহেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো ভারতীয় পণ্যে শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করার কাজ শুরু হবে।
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সম্প্রতি জানিয়েছেন যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি শীঘ্রই চূড়ান্ত হতে চলেছে। এই আবহে সোমবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যসচিব রাজেশ আগরওয়াল বলেন, 'এই যৌথ বিবৃতি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত কাঠামো চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত... যৌথ বিবৃতিতে চুক্তির রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন চুক্তির রূপরেখাকে একটি আইনি চুক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে, যা উভয় পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে। সুতরাং, আমি যেমন বলেছি, উভয় পক্ষই সেই আইনি চুক্তি চূড়ান্ত করার কাজে নিযুক্ত রয়েছে।' বাণিজ্য সচিব আরও বলেন, উভয় পক্ষই বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে এবং 'আগামী সপ্তাহে, মুখ্য আলোচনাকারী দর্পণ জৈন আইনি চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন।' এর লক্ষ্য হল 'আমরা মার্চের মধ্যে আইনি চুক্তি চূড়ান্ত করতে, সম্পন্ন করতে এবং স্বাক্ষর করতে পারি' তা দেখা। তবে তিনি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কারণ, উভয় পক্ষকেই চুক্তি সম্পূর্ণ করার জন্য বেশ কয়েকটি আইনি সমস্যা সমাধান করতে হবে।
রাজেশ আগরওয়াল বলেন, ২৭ আগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর আরোপিত ২৫ শতাংশ শুল্ক, যা রুশ তেল কেনার জন্য শাস্তিমূলক শুল্ক হিসেবে আরোপ করা হয়েছিল, 'ইতিমধ্যেই উঠে গেছে।' অন্যান্য ২৫ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক ১৮ শতাংশে কমিয়ে আনার পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাকে বলা হয়েছে যে তাঁদের প্রক্রিয়া চলছে। এটি দ্রুত করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা হল, এটি এই সপ্তাহেই করতে হবে। কিন্তু যদি এটি না করা হয়, তাহলে প্রতিনিধি দলটি আগামী সপ্তাহে সেখানে থাকবে। তবে আমরা বুঝতে পারছি কেন এতো সময় লাগছে।' চলতি মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যসমঝোতার কথা ঘোষণা করেন। ভারতীয় পণ্য শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে বলে জানান তিনি। বাণিজ্য সমঝোতা ঘোষণার পরে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভেনেজ়ুয়েলার থেকে তেল কিনবে। সেই নিয়েও তৈরি হয়েছিল ধন্দ। কারণ, নয়া দিল্লি সরকারি ভাবে প্রকাশ্যে তেমন কোনও ঘোষণা করেনি। মস্কোও জানিয়ে দেয়, দিল্লি থেকে তাদের এমন কিছুই জানানো হয়নি। এরই মধ্যে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে এও জানান, দেশবাসীর জন্য জ্বালানি নিশ্চিত করার জন্য ভারত ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে তেল কিনবে। বরাবর তাই করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।