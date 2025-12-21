S Jaishankar: ‘একজন জয়শংকরই কি দেশের জন্য যথেষ্ট?’ EAM তুললেন ‘হনুমানজি’ প্রসঙ্গ, উঠে এল মোদীকে নিয়ে কোন বার্তা?

S Jaishankar: ‘একজন জয়শংকরই কি দেশের জন্য যথেষ্ট?’ EAM তুললেন ‘হনুমানজি’ প্রসঙ্গ, উঠে এল মোদীকে নিয়ে কোন বার্তা?
জয়শঙ্করের এই নম্রতা এবং মোদী-ভক্তি নতুন নয়। আগেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন যে নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এত বড় পরিবর্তন সম্ভব হত না।
বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের একটি মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার ঝড় তুলেছে। শনিবার পুণেতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি যখন প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন, তখন এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল দেশের জন্য ক একজন জয়শঙ্করই যথেষ্ট? উত্তরে বিদেশমন্ত্রী হেসে বলেন, 'আপনার প্রশ্নটাই ভুল।' একইসঙ্গে জয়শঙ্কর বিস্তারিত বলেন কীভাবে গত এক দশকে ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান বদলে গিয়েছে।
পুণের অনুষ্ঠানে দেশের জন্য একজন জয়শঙ্কর যথেষ্ট কিনা জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আপনার প্রশ্নটাই ভুল। আপনার আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, একজন মোদী আছেন। আর কাউকে দরকার কী না? কারণ শেষ পর্যন্ত, হনুমানজি সেবা করেন। তেমনই তিনিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের সেবা করতে চান।' তিনি আরও বলেন, 'দেশকে নেতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিছু মানুষ থাকেন যারা তা কার্যকরী করেন। কিন্তু শেষমেশ যা পার্থক্য গড়ে দেয়, তা হল দৃষ্টিভঙ্গি, নেতৃত্ব এবং আত্মবিশ্বাস।' আর এই উত্তর মুহূর্ত ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। হনুমানজির উল্লেখ করে জয়শঙ্কর যেন নিজেকে নম্রভাবে নেপথ্যে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বকেই সর্বোচ্চ স্থান দিলেন। পুণের অনুষ্ঠানটি ছিল ‘ভারতের বিদেশনীতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’ বিষয়ক এক আলোচনাসভা। সেখানে জয়শঙ্কর বিস্তারিত বলেন কীভাবে গত এক দশকে ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান বদলে গিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন কোভিডের সময় ভ্যাকসিন কূটনীতি, জি-২০-এর সভাপতিত্ব, কোয়াডের মতো জোটে ভারতের ভূমিকা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠল, তখনই তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে সবকিছুর ক্রেডিট একজনেরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।
জয়শঙ্করের এই নম্রতা এবং মোদী-ভক্তি নতুন নয়। আগেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন যে নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এত বড় পরিবর্তন সম্ভব হত না। কিন্তু এবার হনুমানজির উল্লেখ যেন আরও গভীর বার্তা দিয়েছে। বিজেপির একাংশ নেতা-কর্মীরা এটাকে ‘আদর্শ হনুমান ভক্তি’ বলে প্রচার করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, জয়শঙ্করের কথা শুনে হলে উপস্থিত শ্রোতারা করতালি দিচ্ছেন। অনেকে লিখছেন, 'এটাই সত্যিকারের দলীয় অনুশাসন এবং নেতার প্রতি আনুগত্য।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এটা শুধু একটা কূটনৈতিক উত্তর নয়, এর পিছনে রয়েছে বিজেপির অন্দরের একটা স্পষ্ট বার্তা দল এবং সরকারের কেন্দ্রবিন্দুতে একমাত্র নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক মহলের একাংশ তার এই বক্তব্যে বলেছেন যে প্রকারান্তরে জয়শঙ্কর নিজেকে হনুমানজি এবং নরেন্দ্র মোদীকে রামের সঙ্গে তুলনা করছেন, যা বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।