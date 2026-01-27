‘প্রোটোকল এবং সৌজন্যের...,’ প্রজাতন্ত্র দিবসে রাহুলের আসন বিতর্ক, তরজায় কংগ্রেস vs বিজেপি

‘প্রোটোকল এবং সৌজন্যের...,’ প্রজাতন্ত্র দিবসে রাহুলের আসন বিতর্ক, তরজায় কংগ্রেস vs বিজেপি
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বসতে দেওয়া হয় তৃতীয় সারির আসনে।
৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসে কর্তব্যপথের মহাসমারোহেও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বসার জায়গা নিয়ে কংগ্রেস আর বিজেপির মধ্যে তীব্র দড়ি টানাটানিতে সরগরম হয়ে থাকল গোটা দেশ। কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ, প্রোটোকল ভেঙে রাহুল গান্ধীকে সামনের সারিতে না বসিয়ে পিছনের দিকে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে পাল্টা ‘টেবিল অফ প্রিসিডেন্স’-এর উদাহরণ তোলা হয়েছে।
বিতর্কের সূত্রপাত সোমবার সকালে কুচকাওয়াজের সময়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বসতে দেওয়া হয় তৃতীয় সারির আসনে। অথচ বিজেপি নেতাদের আসন ছিল প্রথমে। এই ঘটনায় প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। দুই নেতার ছবি শেয়ার করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এক্স বার্তায় বলেন, ‘দেশের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে এই ধরনের আচরণ কী কোনও ভদ্রতা? ঐতিহ্য এবং প্রোটোকলের মান পূরণ করে? এটি কেবল হীনমন্যতায় জর্জরিত সরকারের হতাশা প্রকাশ করে।’ এই ঘটনাকে ‘প্রোটোকল এবং সৌজন্যের চরম অভাব’ বলে তোপ দেগে কংগ্রেসের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে এমন আচরণ কোনও ব্যক্তির অপমান নয়, গোটা দেশের লজ্জা।
কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর এক এক্স বার্তায় অভিযোগ করেছেন, রাহুল গান্ধীকে ‘অপমান’ করার জন্য বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করেছে। তিনি পোস্টে ২০১৪ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের একটি ছবি শেয়ার করে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণীর বসার দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন তুলেছেন, ‘দেখুন লালকৃষ্ণ আদবাণীজি তখন কোথায় বসেছিলেন? এখন কেন এই প্রোটোকল লঙ্ঘন? মোদী এবং শাহ কী খাড়গেজি এবং রাহুলজিকে অপমান করতে চান?’
বিজেপির পাল্টা প্রতিক্রিয়া
কংগ্রেসের আক্রমণের জবাবে ‘টেবিল অফ প্রিসিডেন্স’-এর (দেশের সাংবিধানিক বা সরকারি মর্যাদাক্রমের তালিকা) উদাহরণ টানেন বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তিনি বলেন, ‘আসন নির্ধারণের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। রাহুল গান্ধীর আশপাশে এমনকী পিছনেও অনেক সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তোলেননি।’ এরপরেই পরিবারবাদের রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন তিনি, ‘কংগ্রেসের নেতারা মানুষের স্বার্থের থেকেও নিজের অহংকার, পদমর্যাদাকে বেশি গুরুত্ব দেন।’ বিজেপি নেতা রায়ও বলেন, 'এই ছবিতে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সিনিয়র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালেও রাহুল গান্ধীর পিছনে বসে আছেন, কিন্তু তিনি অভিযোগ করেননি কারণ, তাঁর কাছে ভিভিআইপি পরিষেবা দেশের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রাহুল গান্ধী মনে করেন যে তাঁর প্রথম সারিতে বসা উচিত। জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে...।'
বিজেপি নেতা প্রদীপ ভান্ডারি বলেন, '...এই ঘটনা দেশের সামনে প্রমাণিত হচ্ছে যে রাহুল গান্ধী একজন অকৃতজ্ঞ রাজনীতিবিদ, এমন একজন নেতা যিনি কোন সারিতে বসবেন তা নিয়ে চিন্তিত, কর্তব্য পথে এগিয়ে যাওয়া দেশের সম্মান ও গৌরব নিয়ে নয়...তাঁর কাছে, কংগ্রেস দলের রাজনীতি সবার আগে, দেশের সম্মান নয়। এই কারণেই দেশের মানুষ সর্বদা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস দলকে ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে দেখেন।'