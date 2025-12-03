'পরিশ্রমী প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য...,' মোদীর AI ভিডিও ঘিরে বিতর্কে কংগ্রেস, 'ওবিসি' তোপ BJP-র
দেশের রাজনীতিতে আবারও বিতর্কের ঝড় উঠেছে একটি এআই-জেনারেটেড ভিডিওকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস নেত্রী রাগিনী নায়ক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নীল কোট এবং কালো ট্রাউজার পরে একটি রেড-কার্পেট অনুষ্ঠানে চা বিক্রি করতে। ভিডিওতে পিছনে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশের পতাকা এবং ভারতের তিরঙ্গা দেখা যায়, আর একই সঙ্গে শোনা যায় এক কণ্ঠ যা প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর নকল করে বলছে, 'চায়ে বোলো।' আর এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি।
বিজেপি অভিযোগ তোলে যে কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অপমান ও কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ভিডিও ব্যবহার করছে। রাগিনী নায়কের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'রেণুকা চৌধুরীর সংসদে আচরণ থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর প্রতি কটুক্তির পর, এখন রাগিনী নায়ক প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ‘চাওয়ালা’ পটভূমি নিয়ে বিদ্রূপ করছেন।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'এলিট কংগ্রেস একটি পরিশ্রমী, ওবিসি সমাজের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য মেনে নিতে পারে না। এর আগেও তারা মোদীর ‘চাওয়ালা’ পরিচয়কে বিদ্রূপ করেছে, ১৫০ বারের বেশি তাঁর বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছে, এমনকি তাঁর মাকেও টার্গেট করেছে। বিহারের জনগণ এসব কখনও ক্ষমা করবে না।' প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরে বিহার কংগ্রেসের শেয়ার করা একটি এআই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মৃত মায়ের কণ্ঠ নকল করে তাঁকে সমালোচনা করতে দেখানো হয়েছিল।
ভিডিওটি নিয়ে অভিযোগ দায়েরের পর পাটনা হাইকোর্ট বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে কংগ্রেসকে নির্দেশ দেয় যেন ভিডিওটি সব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা হয়। আদালত আরও মন্তব্য করে যে এআই-প্রযুক্তির ভুল ও বিভ্রান্তিকর ব্যবহারে জনমনে বিভ্রান্তি, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিভাজন বৃদ্ধির ঝুঁকি থাকে। এই দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার ব্যক্তিগত আক্রমণের নতুন পথ খুলে দিয়েছে, যা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নৈতিকতা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলছে।
তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্য
৩ কোটি হিন্দু দেবদেবী নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় রেবন্তকে বলতে শোনা যায়, 'হিন্দুরা কত দেবতায় বিশ্বাস করে? সংখ্যাটা কি তিন কোটি? এক দেবতা আছেন, তিনি অবিবাহিতদের দেবতা- হনুমান। যাঁরা দু'বার বিয়ে করেছেন, তাঁদের জন্য আছেন আলাদা দেবতা। আবার যাঁরা অ্যালকোহল পান করেন, তাঁদেরও রয়েছে দেবতা। মুরগি বলির একজন, ডাল-ভাতের একজন। প্রতিটি দলেরই আছে নিজস্ব দেবতা।' স্বাভাবিক ভাবেই এহেন মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক ঘনিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি ও বিআরএস ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি জানিয়েছে।