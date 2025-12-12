প্রয়াত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল, বয়স হয়েছিল ৯০ বছর

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল ৯০ বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকসহ আরও বেশ কয়েকটি দফতরের দায়িত্বও সামলেছিলেন। লাতুরে নিজের ব্যক্তিগত বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পারিবারিক সূত্রের খবর, পাতিল বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং দেওঘরে তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে শৈলেশ পাতিল, পুত্রবধূ অর্চনা ও দুই নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর পুত্রবধূ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা।
শিবরাজ পাতিল, যিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপালও ছিলেন, ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত লোকসভার দশম স্পিকার ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপালও ছিলেন এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
১৯৩৫ সালের ১২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি লাতুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে তার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। পরে তিনি সাতবার লাতুর লোকসভা আসনে জয়লাভ করেন। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির রুপতাই পাতিল নীলাঙ্গেকরের কাছে হেরে যান।
একজন কংগ্রেস নেতা বলেছেন যে পাতিল তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আচরণের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং প্রকাশ্য বক্তৃতা বা ব্যক্তিগত কথোপকথনে কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। পাতিল তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য, গভীর অধ্যয়ন এবং চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনার জন্যও পরিচিত ছিলেন। মারাঠি, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর দক্ষতা এবং সাংবিধানিক বিষয়ে ব্যতিক্রমী বোঝাপড়ার জন্য তিনি তাঁর সময়ের অন্যতম সম্মানিত সংসদ সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন।
News/News/প্রয়াত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল, বয়স হয়েছিল ৯০ বছর