'রাহুল ভগবান...,' রাম মন্দির না গিয়েও বিতর্কে জড়ালেন কংগ্ৰেস নেতা, BJP-র 'উন্মাদ প্রো ম্যাক্স' তোপ

'রাহুল ভগবান...,' রাম মন্দির না গিয়েও বিতর্কে জড়ালেন কংগ্ৰেস নেতা, BJP-র 'উন্মাদ প্রো ম্যাক্স' তোপ
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে ভগবান রামের সঙ্গে তুলনা করায় ক্ষুব্ধ গেরুয়া শিবির।
'রাহুল ভগবান রামের কাজ করছেন।' লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস নেতা নানা পাটোলে। আর কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। হাত শিবিরকে পাল্টা কটাক্ষ করে বিজেপি বলেছে, 'ওরা উন্মাদ প্রো ম্যাক্স।'
অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণের পর থেকে এখনও পর্যন্ত সেখানে পা রাখেননি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এই নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। সেরকমই একটি প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেস নেতা পাটোলে বলেন, 'রাহুল ভগবান রামের কাজ করছেন।' এরপরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতা বলেন, 'ভগবান রামের কাজ ছিল নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা-রাহুল গান্ধীও একই কাজ করছেন। তিনি রাম মন্দিরে গিয়ে ছবি তোলার পরিবর্তে সেবা করতে পছন্দ করেন।' বলে রাখা ভালো, ২২ জানুয়ারি ২০২৪ সালে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর থেকে একবারের জন্যও রাম মন্দির পরিদর্শন করতে যাননি কংগ্রেস নেতা। রাম মন্দিরে না যাওয়া নিয়ে রাহুল গান্ধীকে একাধিকবার কটাক্ষ করেছে বিজেপি।
বিজেপির কড়া প্রতিক্রিয়া
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে ভগবান রামের সঙ্গে তুলনা করায় ক্ষুব্ধ গেরুয়া শিবির। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বিজেপির একাধিক নেতা বলেন, 'ওরা উন্মাদ প্রো ম্যাক্স।' বিজেপি নেতা শাহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'আরও একবার চাটুকারিতায় মগ্ন কংগ্রেস পার্টি। আগে তাঁরা বলেছিলেন, সনিয়া গান্ধীর জন্য বড়দিন উদযাপন করা উচিত। এখন বলছেন, রাহুল ভগবান রামের সমান। এ কেমন চাটুকারিতা? আপনারা হিন্দু ধর্মের অপমান করছেন। এই কংগ্রেসই রাম মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে ছিলেন। এরাই রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে নাচ-গান বলেছিলেন। হিন্দু ধর্মের উপর তাঁরা লাগাতার আক্রমণ এবং অপমান করে চলেছে।'
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে সূচনার পর থেকেই অযোধ্যার রাম মন্দির পূণ্য়ার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গত বছর প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের কারণে এই মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা ব্যারক হারে বেড়েছে। অযোধ্যার রাম মন্দির থেকে প্রয়াগরাজের দূরত্ব ১৬০ কিলোমিটার। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পর্যটন বিভাগের মতে, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ৩২.৯৮ কোটি পর্যটক উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণ করেছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মানুষ গিয়েছেন অযোধ্যা এবং বারাণসীতে। তবে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটে ২০১৯ সালে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, বাবরি মসজিদ যে জমিতে এক সময় দাঁড়িয়ে ছিল, তা হিন্দু পক্ষকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। গড়ে ওঠে রাম মন্দির। ইতিমধ্যে, একদা বিতর্কিত স্থান থেকে দূরে মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি জমি দেওয়া হয়েছে।