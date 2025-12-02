Edit Profile
    ‘সরকারের চাপের মুখে আছে সেনা’, বিতর্কিত মন্তব্য কংগ্রেস নেত্রীর, তোপ বিজেপির

    সংসদে টানা দু’দিন ধরে নানা ইস্যুতে অস্থিরতা অব্যাহত। তারমধ্যে রেণুকা চৌধুরীর পোষা প্রাণী নিয়ে ঢোকা এবং সামরিক বাহিনী নিয়ে মন্তব্যে নতুন করে ক্ষোভ বেড়েছে বিতর্কের।

    Published on: Dec 02, 2025 5:35 PM IST
    By Sahara Islam
    শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনই কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। সোমবার তিনি নিজের গাড়িতে করে একটি কুকুরকে সংসদে নিয়ে আসেন। আর সেই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। এই আবহে সামরিক বাহিনীকে নিয়ে মন্তব্য করে ফের বিতর্কে জড়ালেন রেণুকা চৌধুরী। আর সেই বিতর্কের আগুন আরও উস্কে দিলেন বিজেপি মুখপাত্র সিআর কেসবন।

    সামরিক বাহিনীকে ঘিরে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেসের রেণুকা (PTI)
    সামরিক বাহিনীকে ঘিরে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেসের রেণুকা (PTI)

    রেণুকা চৌধুরী কী বলেছেন?

    সংসদ ভবনের বাইরে আইএএনএস-কে রেণুকা চৌধুরী অভিযোগ করেন, সেনাবাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে কথা বলার জন্য চাপের মুখে রয়েছে। একে ‘সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি’ বলে উল্লেখ করে রেণুকা বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তাঁর কথায়, ‘...সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি হল, প্রথমবার সেনা আধিকারিকরা সামনে এসে বলছেন যে সরকারের সমর্থনে কথা বলার জন্য তাদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে...।’ আর কংগ্রেস সাংসদের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়। কারণ কথাটা শাসক বিজেপির মোটেই পছন্দ হয়নি।

    বিজেপির প্রতিক্রিয়া

    এনডিটিভিকে এক সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস সাংসদকে নিশানা করে বিজেপি মুখপাত্র সিআর কেসবন বলেন, এই জাতীয় মন্তব্য ‘গভীর বিভেদ সৃষ্টিকারী ও বিদ্বেষপূর্ণ’ এবং এগুলি ‘সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদাকে খর্ব করে।’ একই সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধী এবং তাঁদের সেনা-বিরোধী মানসিকতার কংগ্রেস দল আমাদের সামরিক বাহিনীকে অসম্মান করার জন্য ধারাবাহিক অপরাধী। অতীতে, কংগ্রেস নেতারা 'রাস্তার গুন্ডা'-এর মতো অপমানজনক মন্তব্য করে সামরিক বাহিনীর প্রধানকে অপমান করেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'রাহুল গান্ধী যখন 'পিটাই' (পেটানো) শব্দটি ব্যবহার করে সেনাবাহিনীর অবমাননা করেছিলেন, তখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে অপমান করার জন্য আদালত তাকে তিরস্কারও করেছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের যদি লজ্জা থাকে, তাহলে তারা রেণুকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু রাহুল গান্ধী রেণুকা চৌধুরীর মতো একই মানসিকতা পোষণ করেন। তাই কংগ্রেসের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা বৃথা।'

    সংসদে টানা দু'দিন ধরে নানা ইস্যুতে অস্থিরতা অব্যাহত। তারমধ্যে রেণুকা চৌধুরীর পোষা প্রাণী নিয়ে ঢোকা এবং সামরিক বাহিনী নিয়ে মন্তব্যে নতুন করে ক্ষোভ বেড়েছে বিতর্কের। সাধারণত সংসদ ভবনে পোষা প্রাণী প্রবেশ অনুমোদিত নয়, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা যাচাইয়ের পর বিবেচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেত্রীর বক্তব্যে রাজনৈতিক রূপ নিয়ে ফেলেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই বিজেপি-কংগ্রেসের এ ধরনের বাক্যবাণ ভবিষ্যতের উত্তপ্ত সেশন-এর পূর্বাভাসই দিচ্ছে। সংসদে পোষা প্রাণী আনার এই ঘটনাটি হয়তো ছোট ইস্যু, কিন্তু সেটিকে ঘিরে তৈরি হওয়া তর্ক এ মুহূর্তে দেশের রাজনীতিতে বড় প্রতীকী গুরুত্ব তৈরি করেছে বিশেষত যখন সরকার–বিরোধী সম্পর্ক ক্রমশই মুখোমুখি সংঘর্ষের দিকে এগোচ্ছে।

