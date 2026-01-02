Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পিঠে ফোন ঠেকিয়েই বাংলাদেশি শনাক্তকরণ! গাজিয়াবাদ পুলিশের আজব কাণ্ডে তুঙ্গে বিতর্ক, তদন্তের...

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশের এই আচরণ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

    Published on: Jan 02, 2026 12:13 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অবৈধ বাংলাদেশিদের খুঁজে বের করার হুঙ্কার দিয়ে চলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত। বঙ্গে ভোট প্রচারেও অনুপ্রবেশকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তবে সম্প্রতি দেশের দুই শীর্ষ নেতাকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বী থানার স্টেশন হাউস অফিসার অজয় শর্মা। শুধুমাত্র পিঠে স্মার্টফোন ঠেকিয়েই তিনি বলে দিচ্ছেন কে ভারতীয় আর কে বাংলাদেশি। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এমনই এক অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) ভাইরাল হতেই তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ভয় দেখিয়ে বস্তিবাসীদের হেনস্থা করার। এই ঘটনায় গাজিয়াবাদ পুলিশ একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

    পিঠে ফোন ঠেকিয়েই বাংলাদেশি শনাক্তকরণ! (সৌজন্যে টুইটার )
    পিঠে ফোন ঠেকিয়েই বাংলাদেশি শনাক্তকরণ! (সৌজন্যে টুইটার )

    সাধারণত, নাগরিকত্ব যাচাই করার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অথবা আধারের মতো বায়োমেট্রিকের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের পুলিশকে দেখা গেল এক ‘রহস্যময়’ কায়দা অবলম্বন করতে। স্রেফ কারও পিঠ স্পর্শ করেই ‘স্ক্যান’ করে নাকি বলে দেওয়া হচ্ছে তিনি বাংলাদেশি কিনা। ইতিমধ্যে গাজিয়াবাদের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কৌশাম্বী থানার স্টেশন হাউস অফিসার অজয় শর্মা একটি বস্তি এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছেন। সেখানে এক বৃদ্ধের পিঠে একটি স্মার্টফোন ঠেকিয়ে তিনি দাবি করছেন যে, ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি। ভিডিওতে পুলিশ আধিকারিককে বলতে শোনা যায়, 'মিথ্যা বোলো না; আমাদের কাছে মেশিন আছে যা দিয়ে মিথ্যা ধরা যায়।' ভিডিওতে দেখা যাওয়া ওই পরিবারটি আদতে বিহারের আরারিয়ার বাসিন্দা। ২২ বছর বয়সি এক তরুণী এবং তাঁর বাবা ৭৬ বছর বয়সি মহম্মদ সিদ্দিক বারবার দাবি করেন যে তাঁরা ভারতীয়। মোবাইলে নিজেদের নথিপত্রও দেখান তাঁরা। কিন্তু উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা তাতে কর্ণপাত করেননি বলেই অভিযোগ।

    পেশায় মাছ বিক্রেতা সিদ্দিক জানান, ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি গাজিয়াবাদে বসবাস করছেন, তবুও তাঁদের বাংলাদেশি বলে ভয় দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশের এই আচরণ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ডিসিপি (ট্রান্স-হিন্ডন) নিমীষ পাতিল জানিয়েছেন, গত ২৩ ডিসেম্বর বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের আগে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ‘এরিয়া ডমিনেশন এক্সারসাইজ’ চালাচ্ছিল কৌশাম্বী থানা এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ)। ভিডিওটি সেই সময়েরই। পুলিশের দাবি, এটি রুটিন তল্লাশি ছিল। তবে ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা এবং পুলিশের আচরণের ধরণ খতিয়ে দেখতে ইন্দিরাপুরম সার্কেলের এসিপি-কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণত সংবেদনশীল এলাকায় অপরাধ রুখতে এবং জননিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ এই ধরনের মহড়া চালায়। কিন্তু ‘মিথ্যা ধরার মেশিন’ বা স্মার্টফোন দিয়ে অবৈধ নাগরিক শনাক্তকরণের দাবি করে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করা কতটা আইনসঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

    News/News/পিঠে ফোন ঠেকিয়েই বাংলাদেশি শনাক্তকরণ! গাজিয়াবাদ পুলিশের আজব কাণ্ডে তুঙ্গে বিতর্ক, তদন্তের...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes