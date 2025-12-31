২০২৬-এ ফের ভারত-পাক সংঘাত? সন্ত্রাস নিয়ে সতর্কবার্তা মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের

২০২৬-এ ফের ভারত-পাক সংঘাত? সন্ত্রাস নিয়ে সতর্কবার্তা মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের
এক সময়ে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। অপারেশন সিঁদুরের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানকে কড়া জবাব দেয় ভারত। তারপরও শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের। নয়া দিল্লির কাছে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে ইসলামাবাদ। এই আবহে নতুন বছর নিয়ে উদ্বেগের খবর শোনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রথম সারির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। মার্কিন বিদেশনীতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ‘কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস’ (সিএফআর) মনে করছে, ২০২৬ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আবারও 'সশস্ত্র সংঘাত' বেঁধে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এবং এটি মার্কিন স্বার্থেও ‘মাঝারি ধরনের প্রভাব’ ফেলতে পারে বলে দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের।
‘কনফ্লিক্টস টু ওয়াচ ইন ২০২৬’ শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কঙ্গো, গাজা উপত্যকা ও ইউক্রেন-সহ বিভিন্ন অঞ্চলের চলমান সংঘাত অবসানের চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে ভারত-পাকিস্তান এবং কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ডের মধ্যে উত্তেজনাও প্রশমনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান এক তীব্র সামরিক সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল। গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। এর পাল্টা জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী শুরু করে ‘অপারেশন সিঁদুর।' ৬ মে গভীর রাতে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মোট ন’টি জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্য করে নিখুঁত হামলা চালানো হয়। পাশাপাশি ইউসুফ আজহার, আব্দুল মালিক রউফ এবং মুদাসির আহমেদের মতো ১০০-র বেশি জঙ্গিকে খতম করা হয়।
এরপর চার দিন ধরে সীমান্তে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের একাধিক বায়ুসেনাঘাঁটিতে আঘাত হানে ভারত। লাগাতার চারদিন ভারতের প্রত্যাঘাতে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত ১০ মে পাকিস্তানের ডিজিএমও ভারতকে ফোন করেন এবং দু’পক্ষই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন যে ওয়াশিংটনের হস্তক্ষেপেই ভারত-পাক উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। এমনকী সম্প্রতি চিনও এই ঘটনায় মধ্যস্থতার কৃতিত্ব দাবি করেছে। তবে ভারত সরকার শুরু থেকেই এই সমস্ত দাবি উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। নয়া দিল্লির অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যা সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক এবং মে মাসের সংঘর্ষ বিরতিও সরাসরি দুই দেশের সামরিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে, এখানে তৃতীয় পক্ষের কোনও ভূমিকা নেই।
সিএফআর-এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, চলতি বছর আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যেও সীমান্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অক্টোবরের শুরুতে কাবুলে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) প্রধান নুর ওয়ালি মেহসুদকে লক্ষ্য করে পাকিস্তান বিমান হামলা চালায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জবাবে আফগানিস্তানের কঠোর প্রতিক্রিয়ার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে সিএফআর সতর্ক করে বলেছে, আফগানিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে জঙ্গি হামলা আবার বাড়লে ২০২৬ সালে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যেও ‘মাঝারি মাত্রার’ সশস্ত্র সংঘাতের আশঙ্কা রয়েছে, যা পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও অনিশ্চিত করে তুলতে পারে।