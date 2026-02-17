'ওই ছিল আমাদের...,' দুর্ঘটনায় একমাত্র সন্তানের মৃত্যু, চরম পদক্ষেপ দম্পতির

'ওই ছিল আমাদের...,' দুর্ঘটনায় একমাত্র সন্তানের মৃত্যু, চরম পদক্ষেপ দম্পতির
মর্মান্তিক ঘটনা। এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একমাত্র সন্তানের। সেই শোক আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির উঠোনের নিমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন দম্পতি। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ছত্তিশগড়ে। ইতিমধ্যে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে দু’টি মৃতদেহ। উদ্ধার হয়েছে ৪ পৃষ্ঠার একটি সুইসাইড নোটও।
সোমবার ছত্তিশগড়ের জঞ্জগির-চম্পা জেলার ধরদেই গ্রামের এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম কৃষ্ণ প্যাটেল (৪৮) এবং রমা বাই (৪৭)। কৃষ্ণ পেশায় ছিলেন রাজমিস্ত্রি। আর রমা বাই গৃহবধূ। ছেলে আদিত্যই (২১) ছিলেন তাঁদের পৃথিবী। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালে। স্থানীয় মন্দিরে পুজোর জন্য পুরোহিতের একজন সহকারীর প্রয়োজন ছিল। তিনি রমাকে সেই কথা জানিয়েছিলেন। ইশ্বরের কাজ। রমা দ্বিধা করেননি। আদিত্যর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তিনিই ছেলেকে একপ্রকার জোর করে পাঠান। আর সেই ঘটে বিপত্তি। পথে একটি ট্রাক পিষে দেয় আদিত্যকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। তারপর থেকে পুত্রশোকে এক প্রকার নীরব হয়ে গিয়েছিলেন ওই দম্পতি। ছেলের মৃত্যু যন্ত্রনা সইতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চরম সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।
একটি ভিডিও বার্তা ও চার পৃষ্ঠার সুইসাইড নোটে সেই ঘটনার কথা বিস্তারিত লিখেছেন কৃষ্ণ এবং রমা, ‘ওই ছিল আমাদের পৃথিবী, আমাদের একমাত্র সন্তান, বন্ধুও...।’ সুইসাইড নোটে তাঁরা এই ঘটনাকে ‘জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’ বলে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণ লিখেছেন, ‘আদিত্য আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গিয়েছে। সেই দিন থেকে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আর বেঁচে নেই।’ আত্মহত্যার ঠিক আগে দু’জনে একটি ভিডিও করেন। সেখানে তাঁরা বলেন, ‘দীর্ঘ কষ্টের পরে এখন আমাদের মন শান্ত। এবার ইশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পালা।’ রবিবার রাতে তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের।সোমবার সকালে নিমগাছে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান গ্রামবাসীরা। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসে রহৌদ ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁরা মৃতদেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন। রহৌদ ফাঁড়ির ইনচার্জ সত্যম চৌহান বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, পাঁচিলের উপর দিয়ে এসে নিমগাছে বিছানার চাদরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন দু’জন।’ একটি মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
মৃত্যুর আগে ভিডিও বার্তায় নিজেদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও ভাগ-বাটোয়ারা করে গিয়েছেন কৃষ্ণ আর রমা। শেষে বলেছেন, ‘কারও কোনও দোষ নেই। আনন্দের সঙ্গে আমাদের বিদায় জানান। আমাদের জন্য কষ্ট পেয়েও না। আমরা আনন্দের সঙ্গে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।’ গ্রামবাসীরা বলছেন, একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পর গত এক বছর ধরে ওই দম্পতি নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা খুব কমই হাসতেন। কারও সঙ্গেই খুব একটা মিশতেন না। শুধু ছেলের কথাই বলতেন। গ্রামের কোনও অনুষ্ঠানেও দেখা যেত না তাঁদের।সোমবারের পর থেকে আদিত্য যেখানে একসময় বসে গল্প করতেন, সেই উঠোনে এখন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।