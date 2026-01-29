Edit Profile
    CPIM-Humayun Meeting: 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' বামেদের? হুমায়ুন-সেলিমের ৭০ মিনিটের বৈঠক, আলাদা কথা দুই নেতার মুখে

    নিউটাউনের একটি হোটেলে সেলিমের সঙ্গে হুমায়ুনের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে একাধিক রিপর্টে। সেখানে জোট সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয় দুই নেতার। বিশেষ করে মালদা এবং মুর্শিদাবাদে জোট সমীকরণ নিয়ে দুই পক্ষের কথা হয় বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে হুমায়ুন বলেছেন, 'সুন্দর আলোচনা হয়েছে।'

    Published on: Jan 29, 2026 10:32 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বামেদের সঙ্গে জোট করতে তাঁর আপত্তি নেই, এই কথা দল গঠনের আগেই জানিয়েছিলেন হুমায়ুন কবির। এই আবহে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে বৈঠক হল হুমায়ুনের। নিউটাউনের একটি হোটেলে সেলিমের সঙ্গে হুমায়ুনের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে একাধিক রিপর্টে। সেখানে জোট সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয় দুই নেতার। বিশেষ করে মালদা এবং মুর্শিদাবাদে জোট সমীকরণ নিয়ে দুই পক্ষের কথা হয় বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে হুমায়ুন বলেছেন, 'সুন্দর আলোচনা হয়েছে।'

    এদিকে বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণা করা হুমায়ুনের সঙ্গে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বামেদের জোট হলে তা 'নীতি' হবে 'তৃণমূল বিরোধিতা'। তবে হুমায়ুনের মতো নেতার সঙ্গে বামেরা হাত মেলালে তাদের ভাবমূর্তির কী হাল হবে, তা নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলছেন। এই আবহে হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠকের পরে সেলিম বলেন, 'বহুদিন ধরেই নানাভাবে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন হুমায়ুন। তাঁর বক্তব্য শুনতে এবং তাঁকে বুঝতে আসা। এটা জোট-বৈঠক নয়। জোট নিয়ে আলোচনা হলে সেটা আলিমুদ্দিনে হত, এখানে নয়।' পরে সেলিম আরও বলেন, 'তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি-ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে আমরা স্বাগত জানাব। অন্যায় এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাঁরা লড়তে চান তাঁদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করব। নিজেদের বিত্ত বাড়াব। আর তাই বামফ্রন্টের বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও আলোচনায় বসব।'

    সেলিম যতই অস্বীকার করুন না কেন, হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এবং কতকটা সেই জল্পনায় ইন্ধন দিচ্ছেন হুমায়ুন নিজেই। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'জোট নিয়ে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। জোট না করার থাকলে তো কেউ ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট আলোচনা করতেন না। সদর্থক আলোচনা হয়েছে, এটুকুই বলতে পারি।' এদিকে কংগ্রেসর সঙ্গে জোট সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হুমায়ুন বলেন, 'আমি আমার দলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে কি না সেটা সেলিম দেখবেন।'

