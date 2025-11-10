এশিয়া কাপের 'ট্রফি চোর' নকভির র নয়া পদক্ষেপ! ২টি নয়া টুর্নামেন্ট শুরুর তোড়জোড়

শনিবার দোহায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বড় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি)। এসিসি প্রধান মহসিন নকভিকে ‘ট্রফি চোর’ বলা হচ্ছে। কারণ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও ভারতীয় দলকে ট্রফি না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নকভি।
শনিবার দোহায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বড় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি)। এসিসি প্রধান মহসিন নকভিকে ‘ট্রফি চোর’ বলা হচ্ছে। কারণ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও ভারতীয় দলকে ট্রফি না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নকভি। এশিয়া কাপ ট্রফি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আরও এশিয়ান টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে লেজেন্ড অফ এশিয়া ইভেন্ট এবং অনুমোদিত সদস্যদের মধ্যে একটি লিগ। এর মধ্যে কয়েকটি ইভেন্ট ওমান এবং দোহায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সম্প্রতি ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নত হয়েছে।
এসিসির এক মুখপাত্র টেলিকম এশিয়া স্পোর্টকে বলেন, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এসিসি সভাপতি এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভির সভাপতিত্বে এই বৈঠকে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের আয়োজনের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, যা অতীতে ইমার্জিং এশিয়া কাপ নামে পরিচিত ছিল।'
ওই সূত্র জানিয়েছে, 'এশিয়া কাপের দর্শকদের সংখ্যা প্রত্যাশা ছড়িয়ে গিয়েছে, যা এসিসি বোর্ডকে লেজেন্ড অফ এশিয়া ইভেন্ট এবং এসিসির সহযোগী সদস্যদের মধ্যে একটি লিগ আয়োজনে উৎসাহিত করেছে। নকভি এসিসি ম্যানেজমেন্টকে এই ইভেন্টগুলির জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
বৈঠকের পর নকভি বলেন, 'এশিয়ার নতুন দেশগুলোতে আমাদের ক্রিকেটের প্রচার করতে হবে এবং এসিসি এই প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি ম্যাচও রয়েছে, যা আগামী ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহের দলও এই গ্রুপে রয়েছে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এশিয়া কাপের মূল ইভেন্টে যে মনোভাব ছিল, এবারও ভারতের সেই মনোভাব থাকবে কিনা, কারণ এখানেও ফাইনালে ট্রফি দেবেন মহসিন নকভি। সেক্ষেত্রে ভারত জিতলে ফের কি ট্রফি চুরি করবেন?