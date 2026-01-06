৪০৫ দিন জেলমুক্তি! ফের ৪০ দিনের ছুটিতে রাম রহিম, বইছে সমালোচনার ঝড়

৪০৫ দিন জেলমুক্তি! ফের ৪০ দিনের ছুটিতে রাম রহিম, বইছে সমালোচনার ঝড়
স্বঘোষিত ধর্মগুরুর ঘন ঘন প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বারবার নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে।
আরও একবার প্যারোলে ছাড়া পেলেন ডেরা সাচা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং। তিনি দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের অপরাধে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করছেন। ২০১৭ সালে ধর্ষণে অভিযুক্ত হন রাম রহিম। সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি মোট ১৫ বার প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর এবারের প্যারোলের মেয়াদ ৪০ দিন। সোমবারই তিনি রোহতক-এর সুনারিয়া জেল থেকে বাইরে বেরিয়েছেন। আর এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে নির্যাতিতাদের পরিবারের সদস্য এবং বিরোধী দলগুলি।
৫৭ বছরের স্বঘোষিত ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে খুন ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ২০০২ সালে ডেরার রাজ্য কমিটির সদস্য রণজিৎ সিংয়ের খুনের মামলায় নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। যদিও গত মে মাসে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্ট বেকসুর খালাস করেছে রাম রহিমকে। যদিও আশ্রমের ভিতরে দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে ২০১৭ সালে নিম্ন আদালতে ২০ বছরের সাজা খাটছেন ডেরা প্রধান। তবে খাতায় কলমে জেলবন্দি থাকলেও সরকারের বাদান্যতায় জেলের বাইরেই বেশি সময় কাটছে এই ধর্ষক খুনির যা বিতর্কও কম হয়নি। রিপোর্ট বলছে, এখনও পর্যন্ত ৩৬৬ দিন প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। স্বঘোষিত ধর্মগুরুর ঘন ঘন প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বারবার নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। নিহত সাংবাদিক রাম চন্দ্র ছত্রপতির ছেলে অংশুল ছত্রপতি বলেন, রাম রহিমের বারবার জেল থেকে মুক্তি ভুক্তভোগীদের জীবনের জন্য হুমকি তৈরি করছে।
কংগ্রেস বিধায়ক গীতা ভুক্কল বলেন, 'সরকারকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা ভালো হবে: কারণ কী? সাধারণত, যখন অপরাধীরা প্যারোল চায় যখন হয়তো তাদের বাবা মারা গেছেন, তাদের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান, অথবা অন্য কোনও জরুরি কারণ আছে। তখনও প্রায়শই প্যারোল মঞ্জুর করা হয় না। তাহলে রাম রহিম যখনই প্যারোল চান, তিনি এত সহজেই তা পান কী করে?' অন্যদিকে, এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সিপিআইএম সাংসদ জন ব্রিটাস। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নি বলেছেন, 'উমর খলিদকে কোনও জামিন দেওয়া হয়নি-তাঁকে কঠোর ইউএপিএ আইনের অধীনে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আটক রাখা হয়েছে, অথচ বিচার প্রক্রিয়া এখনও শুরুই হয়নি। বিচারের আগে জেল কোনও শাস্তি হতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, নীতি এই যে 'জামিনই নিয়ম, জেল ব্যতিক্রম', তা স্পষ্টতই কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একদিকে, সাজাপ্রাপ্ত ধর্ষক ও খুনি গুরমিত রাম রহিম সিংকে (২০১৭ সালে দণ্ডিত) সম্প্রতি আরও ৪০ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করা হয়েছে — সাজা পাওয়ার পর থেকে এটি কারাগার থেকে তার ১৫তম সাময়িক মুক্তি। আর একজন বিচার ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে ধুঁকছে।