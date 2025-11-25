Cyclone Senyar Update: ৬৫ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়! ভারী বৃষ্টির সতর্কতা এই রাজ্যগুলিতে

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের (IMD) সর্বশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে যে মালয়েশিয়া এবং সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হওয়া নিম্নচাপের ক্ষেত্রটি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে। IMD জানিয়েছে যে, ২৫ নভেম্বরের কাছাকাছি সময়ে কোমরিন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও শ্রীলঙ্কার আশেপাশের অঞ্চলে এর প্রভাবে একটি নিম্নচাপের ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিভাগের মতে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর, ২৬ নভেম্বরের কাছাকাছি সময়ে এটি ‘ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার’ (Cyclone Senyar) রূপ নিতে পারে।
২৫ থেকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে আন্দামান থেকে ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। IMD বলেছে যে এই নিম্নচাপের ক্ষেত্রটি ক্রমাগত পশ্চিম-উত্তর এবং উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যার ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভাগের মতে, এর প্রভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৫-২৯ নভেম্বরের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে ২৫-২৭ নভেম্বরের মধ্যে, কেরালা ও মাহেতে ২৪-২৬ নভেম্বরের মধ্যে, লাক্ষাদ্বীপে ২৪ নভেম্বর, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশে ২৯ নভেম্বর ভারী বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং তামিলনাড়ুতে ২৪ ও ২৮-৩০ নভেম্বর, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও যনমে ৩০ নভেম্বর অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে বাতাসের গতিবেগ ৬৫ থেকে ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে এবং প্রবল বৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপের ক্ষেত্র থেকে রবিবার কাবেবী ডেল্টা, তামিলনাড়ুর দক্ষিণ ও দক্ষিণ উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হয়েছে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। IMD আরও জানিয়েছে যে মঙ্গলবার থেকে একটি নতুন নিম্নচাপের ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু আরও শক্তিশালী হবে। IMD-র মতে, দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরে নিম্ন বায়ুমণ্ডলে একটি ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালনও তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টির আশা করা হচ্ছে। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ১,০০০ কিমি দূরে IMD-র সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, বর্তমানে এই সিস্টেমটি মলক্কা প্রণালী এবং দক্ষিণ আন্দামান সাগরের আশেপাশে সক্রিয় রয়েছে এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সিস্টেমটি বর্তমানে মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে, তাই এর সঠিক গতিপথ এবং প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার জন্য IMD সতর্কতা জারি করেছে এবং জানিয়েছে যে দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীরা যেন না যান। অন্যদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ২৫ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের যাওয়ার উপর সতর্কতা জারি করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মান্নার উপসাগর, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং শ্রীলঙ্কার উপকূলীয় অঞ্চলে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য এই সতর্কতা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জারি করা হয়েছে।
আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের অনুমান, ২৬ নভেম্বরের পর এই ঘূর্ণিঝড়টি তামিলনাড়ু-অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোতে পারে অথবা উত্তর দিকে ঘুরে ওড়িশা-বাংলাদেশের দিকে যেতে পারে। তাই IMD বলেছে যে আগামী ৪৮ ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার (Cyclone Senyar) নামটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী দিয়েছে, যার অর্থ ‘সিংহ’।