বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করতেই দলিত তরুণীকে খুন, জঙ্গলে অভিযুক্তের দেহ...

বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করতেই দলিত তরুণীকে খুন, জঙ্গলে অভিযুক্তের দেহ...
ওই দলিত তরুণী কারওয়ারের কমলানগর এলাকার বাসিন্দা। শনিবার উত্তর কানাড়ার রাস্তায় ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে।
ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক দলিত তরুণীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরে জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে অভিযুক্তের ঝুলন্ত দেহ। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে কর্ণাটকের কারওয়ার এলাকায়।
পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত তরুণীর নাম রঞ্জিতা ভানাসোদ (৩০)। ওই দলিত তরুণী কারওয়ারের কমলানগর এলাকার বাসিন্দা। শনিবার উত্তর কানাড়ার রাস্তায় ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে। জেলার পুলিশ সুপার দীপন এম এন জানিয়েছেন, রঞ্জিতাকে খুনের অভিযোগ উঠেছে রফিক ইমামসাবের বিরুদ্ধে। রবিবার, ইয়েল্লাপুরের কাছের একটি জঙ্গল থেকে অভিযুক্ত রফিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রঞ্জিতা এবং রফিক একই এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা একে অপরকে চিনতেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে অভিযুক্ত যুবক ওই তরুণীকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। ওই তরুণী তাতে রাজি না হওয়ায় প্রকাশ্যেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন রফিক। শনিবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করা হয়।
অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন বনধের ডাক দেয় এবং এই হত্যাকাণ্ডকে 'লাভ জিহাদ' বলে অভিহিত করে। যার জেরে সেখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ১২ বছর আগে মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা শচিন কাটেরার সঙ্গে বিয়ে হয় রঞ্জিতার। তাঁদের ১০ বছরের একটি ছেলেও রয়েছে। তবে ব্যক্তিগত কারণে স্বামীকে ছেড়ে ইয়েল্লাপুরে পরিবারের সঙ্গে আলাদা ভাবে থাকছিলেন রঞ্জিতা। সেখানকার একটি সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিলের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। জানা গেছে, রফিক প্রায় দিনই রঞ্জিতাদের বাড়ি খেতে যেতেন। কিন্তু তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতেই সমস্যার শুরু হয়। তাঁর পরিবারের লোকজন এই প্রস্তাবে আপত্তি জানান। রফিকের প্রস্তাব খারিজ করে দেন রঞ্জিতাও। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এরমধ্যেই রঞ্জিতার শেষকৃত্যে যোগ দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিওয়াই বিজয়েন্দ্র শোকাহত পরিবারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং দুই একর জমি দাবি করেছেন। তিনি দলের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্যের ঘোষণাও করেছেন।