Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মোল্লাতন্ত্র নিপাত যাক! ইরানের শাসকবিরোধী বিক্ষোভে মৃত্যুমিছিল, খামেনেইকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

    ইরানে অর্থনৈতিক সংকটের জেরে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়েছে।

    Published on: Jan 11, 2026 11:59 AM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অর্থনৈতিক সংকটের জেরে সরকারের বিরোধিতায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নেমেছে ইরানের আমজনতা। সে দেশের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আমজনতা, সবার মুখে একটাই স্লোগান, 'স্বৈরাচারী শাসনের পতন চাই।' আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ইরান। এই আবহে বিক্ষোভ দমনে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ইরান সরকার। বিক্ষোভকারীদের ‘মোহারেব’ বা 'ঈশ্বরের শত্রু’ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অভিযোগ আনার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল। সহিংস দমনপীড়নে এখন পর্যন্ত অন্তত ১১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

    ইরানের শাসকবিরোধী বিক্ষোভে মৃত্যুমিছিল (AP)
    ইরানের শাসকবিরোধী বিক্ষোভে মৃত্যুমিছিল (AP)

    রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোভাহেদি আজাদ বলেন, যারা বিক্ষোভে অংশ নেবে অথবা বিক্ষোভকারীদের যে কোনওভাবে সহায়তা করবে-তাদের সবাইকে ‘ঈশ্বরের শত্রু’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই অভিযোগের শাস্তি সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুসারে, ইরানের দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ ১৮৬ অনুযায়ী, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধিতায় জড়িত কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ‘মোহারেব’ বা ‘ঈশ্বরের শত্রু’ ঘোষণা করা যায়। শুধু সরাসরি জড়িত ব্যক্তিরাই নয়, জেনে-শুনে এমন কার্যক্রমে সহায়তাকারীরাও এই আইনের আওতায় পড়তে পারেন। একই আইনের অনুচ্ছেদ ১৯০-এ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসি, ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা অথবা স্থায়ী নির্বাসনের মতো চরম দণ্ডের বিধান রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আইন বিক্ষোভকারীদের জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে, গত বৃহস্পতিবার থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ এবং ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন থাকায় তেহরানে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। সংবাদ সংস্থা এপি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি বিক্ষোভ চলাকালীন ২,৬০০-এর বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে।

    ইরানের সর্বশেষ খবর এক নজরে-

    ইরানের শহরগুলিতে বিক্ষোভ: ইরানে অর্থনৈতিক সংকটের জেরে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী তেহরান ছাড়াও কোম, ইসফাহান, বন্দর আব্বাস ও বোজনুর্দ শহরে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তাকর্মী-সহ বেশ কিছুজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে বহু।

    বন্দিদের শাস্তি: মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ইরানে বিক্ষোভ চলাকালীন ২,৬০০-এর বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে। আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি নেতৃত্বাধীন ইরানি সরকার বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোভাহেদি আজাদ ঘোষণা করেছেন, বিক্ষোভে জড়িত সকলকে দেশের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং মৃত্যুদণ্ড-সহ অন্যান্য কঠোর শাস্তি কার্যকর করা হতে পারে।

    ইরানের নিহতের সংখ্যা:বিক্ষোভ চলাকালীন কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা ইরানি সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় বিক্ষোভের প্রকৃতি ও মাত্রা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে, এপি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ডিসেম্বর থেকে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানে কমপক্ষে ১১৬ জন নিহত হয়েছেন।

    ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইঙ্গিত: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি বলেছেন, 'ইরান সম্ভবত আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি স্বাধীনতার দিকে তাকিয়ে আছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে প্রস্তুত ৷' নিউইয়র্ক টাইমস শনিবার রাতে জানিয়েছে, ট্রাম্পকে ইরানের উপর হামলার জন্য সামরিক তথ্য দেওয়া হয়েছিল ৷ তবে এখনও তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি ।

    ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ: ইরান সরকার বৃহস্পতিবার দেশের ইন্টারনেট এবং আন্তর্জাতিক টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় ৷ যদিও কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং আধা-সরকারি গণমাধ্যমকে খবর প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

    বিক্ষোভ কেন তীব্রতর হল? ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি, যিনি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন ৷ তাঁর সর্বশেষ বার্তায় বিক্ষোভকারীদের শনিবার ও রবিবার রাস্তায় নামার আহ্বানও জানিয়েছেন। তিনি বিক্ষোভকারীদের ইরানের পুরনো সিংহ ও সূর্যখচিত পতাকা এবং শাহের শাসনকালে ব্যবহৃত অন্যান্য জাতীয় প্রতীক বহন করার জন্যও অনুরোধ করেছেন ।

    News/News/মোল্লাতন্ত্র নিপাত যাক! ইরানের শাসকবিরোধী বিক্ষোভে মৃত্যুমিছিল, খামেনেইকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes