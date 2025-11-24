Edit Profile
    Delhi Air Pollution Protest: 'পুলিশকে লঙ্কাগুঁড়ো, মাওবাদী মাডভি হিদমা অমর রহে'- দূষণবিরোধী স্লোগানে উত্তেজনা

    দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটে বিক্ষোভের সময় পুলিশ কর্মীদের উপর লঙ্কাগুঁড়ো স্প্রে ব্যবহারের ঘটনায় পুলিশ এফআইআর দায়ের করে কমপক্ষে ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। এফআইআরে পুলিশকে আক্রমণ, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং রাস্তা অবরোধ করার ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

    Published on: Nov 24, 2025 11:58 AM IST
    By Ayan Das
    দিল্লিতে রবিবার ইন্ডিয়া গেটে বিক্ষোভের সময় পুলিশ কর্মীদের উপর লঙ্কাগুঁড়ো স্প্রে ব্যবহারের ঘটনায় পুলিশ এফআইআর দায়ের করে কমপক্ষে ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। এফআইআরে পুলিশকে আক্রমণ, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং রাস্তা অবরোধ করার ধারা যুক্ত করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লি এবং ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নে (এনসিআর) বায়ুদূষণ নিয়ে বিক্ষোভ রবিবার সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া গেটের কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেইসময় বিক্ষোভকারীদের হাতে সম্প্রতি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত মাওবাদী কমান্ডার মাডভি হিদমার পোস্টার ছিল। এই সময় বিক্ষোভকারীরা ‘কত হিদমাকে মারবে, ঘরে ঘরে হিদমা জন্মাবে’ এই ধরনের স্লোগান দেয়। 'মাডভি হিদমা অমর রহে' স্লোগানও দেওয়া হয়।

    বায়ুদূষণ নিয়ে বিক্ষোভ দিল্লিতে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    বায়ুদূষণ নিয়ে বিক্ষোভ দিল্লিতে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ করতে শুরু করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, এই সময় তারা পুলিশকর্মীদের উপর লঙ্কাগুঁড়ো স্প্রে ব্যবহার করে আক্রমণ করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ করেন। রবিবার বিক্ষোভস্থল থেকে প্রাপ্ত ছবিগুলিতে আন্দোলনকারীরা মাওবাদী কমান্ডার মাডভি হিদমার পোস্টার ধরে থাকতে দেখা গিয়েছে, যিনি সম্প্রতি একটি এনকাউন্টারে নিহত হয়েছিলেন।

    নয়াদিল্লির ডিসিপি দেবেশ কুমার মেহলা বলেছেন যে এই ধরনের বিক্ষোভের সময় পুলিশকর্মীদের উপর মরিচ স্প্রে ব্যবহার এই প্রথম। ডিসিপি সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘কিছু বিক্ষোভকারী সি-হেক্সাগনের ভিতরে জড়ো হয়েছিল এবং তারপর আমরা যে ব্যারিকেড লাগিয়েছিলাম তা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল। তবে তারা শোনেনি। তারা ব্যারিকেড ভেঙে রাস্তায় নেমে আসে এবং সেখানেই বসে পড়ে। আমরা তাদের সরে যেতে অনুরোধ করেছিলাম, কারণ তাদের পিছনে অনেক অ্যাম্বুলেন্স এবং মেডিকেল স্টাফ আটকে ছিল। তাদের জরুরি পরিষেবার প্রয়োজন ছিল। আমরা ট্র্যাফিকের বাধা এড়াতে তাদের সি-হেক্সাগন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। সরানোর সময়, অনেক বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় এবং আমাদের অনেক কর্মী আহত হন।’

    দিল্লি পুলিশের এক অফিসার বলেন, ‘এই প্রথম আমরা পুলিশ কর্মীদের উপর লঙ্কাগুঁড়ো স্প্রে ব্যবহার হতে দেখলাম। আমাদের কিছু কর্মকর্তার চোখে স্প্রে লেগেছিল এবং তাঁদের রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এই বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’ উল্লেখ্য, ‘চিলি স্প্রে’ একটি অ-প্রাণঘাতী রাসায়নিক, যা আত্মরক্ষা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি চোখ এবং শ্বাসযন্ত্রে তীব্র জ্বালা সৃষ্টি করে।

