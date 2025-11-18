Edit Profile
    Delhi Blast Bangladesh Link Report: দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তকারীদের নজরে বাংলাদেশ যোগ, দাবি রিপোর্টে

    লস্কর শীর্ষ কমান্ডার সাইফুল্লা সাইফ সম্প্রতি বাংলাদেশি সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কথা বলেছিল এক অনুষ্ঠানে। সেই বৈঠকের পরই নাকি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ হয়ে একটি জঙ্গি দল ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল।

    Published on: Nov 18, 2025 8:57 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    শেখ হাসিনার বিদায়ের পর ক্ষমতায় বসেই একাধিক ভারত বিরোধী জঙ্গিকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন মহম্মদ ইউনুস। আর এবার দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় উঠে এল বাংলাদেশ যোগের দাবি। যদিও প্রাথমিক ভাবে ঢাকা দাবি করেছে, ভারত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে না। তবে ডেক্কান কর্নিকলসের এক রিপোর্টে দাবি করা হল, লস্কর শীর্ষ কমান্ডার সাইফুল্লা সাইফ সম্প্রতি বাংলাদেশি সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল। এই বিষয়টির ওপর বিশেষ নজর দিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

    পাক জঙ্গি নেতার বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ হয়ে একটি জঙ্গি দল নাকি ভারতে অনুপ্রবেশ করে। (HT_PRINT)
    পাক জঙ্গি নেতার বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ হয়ে একটি জঙ্গি দল নাকি ভারতে অনুপ্রবেশ করে। (HT_PRINT)

    রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগেই ঢাকার বনানীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিল পাক জঙ্গি নেতা সাইফ। এদিকে ৭ জন জঙ্গি নেতা নাকি বানীর সেই অনুষ্ঠানস্থলে হাজিরও হয়েছিল। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী সংগঠন হিজবুল হাহিরের জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী, সাইফের ডান হাত তথা মার্কাজি জামাতে হাদিসের সাধারণ সম্পাদক ইলাহি জাহিররা ছিল সেখানে। এছাড়া সেখানে ছিল ঢাকা উত্তর কর্পোরেশনের সিইও এবং হিজবুল তাহিরের কোঅর্ডিনেটর মহম্মদ আজাজ, আনলারুল্লাহ বংলা টিমের হাফিজ সুজাদুল্লা এবং হাফিজ আলি ফজুল। এবং ছিল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত সুমন আহমেদ। এদিকে বাংলাদেশ সরকারের দুই আমলাও সেখানে ছিলেন।

    এবার সেই অনুষ্ঠানেই সাইফ বাংলাদেশিদের নির্দেশ দিয়েছিল ভারতে বড় আকারের হামলা চালাতে। এই আবহে পাকিস্তানের লস্করের কাছ থেকে তারা সাহায্য পাবে বলেও সাইফ আশ্বাস দিয়েছিল। এদিকে রিপোর্টে দাবি করা হয়, সেই বৈঠকের পরই পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ হয়ে একটি জঙ্গি দল নাকি ভারতে অনুপ্রবেশ করে। তাতে এক বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞও ছিল। মুর্শিদাবাদে ইক্তিয়ার নামে এক অবৈধবাসী বাংলাদেশির বাড়িতে নাকি ছিল এই জঙ্গি দলটি। এই ইক্তিয়ারের বাড়িকে নাকি এবিটি জঙ্গিরা প্রায়ই সেফহাউজ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এদিকে পাকিস্তান থেকে নাকি বেশ কিছু নাশকতামূলক সরঞ্জামও বাংলাদেশ হয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিল বলে দাবি করা হয় রিপোর্টে। এই আবহে সেই সব সরঞ্জাম দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

    প্রসঙ্গত, দিল্লি বিস্ফোরণের ১০ দিন আগে পাকিস্তানের এক জঙ্গিদের অনুষ্ঠানে এই সাইফই বলেছিল, হাফিজ সইদ চুপচাপ বসে নেই। তার ডান হাত জাহির এখন বাংলাদেশে। সে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) দিয়ে ভারতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন আমেরিকা আমাদের সঙ্গে আছে। যে বাংলাদেশ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তারা আবার পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।' যদিও বাংলাদেশি বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেন এই সব দাবি পুরোপুরি খারিজ করেছে।

