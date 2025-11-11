Delhi Blast CCTV Footage: দিল্লি বিস্ফোরণে চালকের ছবি সামনে, ব্লাস্টের আগে ৩ ঘণ্টা গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার কাছে

Delhi Blast CCTV Footage: দিল্লি বিস্ফোরণে চালকের ছবি সামনে, ব্লাস্টের আগে ৩ ঘণ্টা গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার কাছে
রিপোর্ট অনুযায়ী, নম্বর প্লেট এইচআর ২৬সিই৭৬৭৪ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ছিল। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ১৯ মিনিটে গাড়িটি লালকেল্লার কাছে পার্ক করা হয়, তারপর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সেটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়।
১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে যে সাদা হুন্ডাই আই২০ গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, নম্বর প্লেট এইচআর ২৬সিই৭৬৭৪ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ছিল। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ১৯ মিনিটে গাড়িটি লালকেল্লার কাছে পার্ক করা হয়, তারপর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সেটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে গাড়িটি বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লার সামনে।
এরই মাঝে সামনে এসেছে এই গাড়িটির একটি সিসিটিভি ফুটেজ। হরিয়ানা এবং দিল্লি সীমানার বদরপুরে একটি টোলপ্লাজা থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, গাড়ি চালক টোল কাটছেন। গতকাল রাত থেকেই হরিয়ানার বিভিন্ন জায়গায় এই বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চলছে তল্লাশি অভিযান। এদিকে জানা গিয়েছে, লালকেল্লার কাছে যখন ৩ ঘণ্টার ওপরে গাড়িটি পার্ক করা ছিল, সেই সময় এক সেকেন্ডের জন্যেও নাকি চালক গাড়ি থেকে নামেনি।
উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। খম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।
জানা যায়, একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়ি থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর জেরে আশেপাশের বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন লাগে। বিস্ফোরণের পরপর অগ্নিশিখা দেখা যায় বেশ দূর থেকে। এই ব্লাস্টের আওয়াজও শোনা যায় বহু দূর থেকে। এই ঘটনায় সামনে এসেছে এক সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩ ঘণ্টা সেই সাদা আই২০ গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার পার্কিং লটে। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে তা সেখান থেকে বের হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই লালকেল্লার সামনে সেই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের আগ মুহূর্তে নাকি সেই গাড়িটি অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। তারপরই আচমকা বিকট বিস্ফোণের আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। সবাই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। মুহূর্তে আগুন ধরে যায় আশেপাশের একাধিক গাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই সব যানবাহন। তারপর ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির অংশ উদ্ধার করা হয়।
News/News/Delhi Blast CCTV Footage: দিল্লি বিস্ফোরণে চালকের ছবি সামনে, ব্লাস্টের আগে ৩ ঘণ্টা গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার কাছে