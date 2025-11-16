Edit Profile
    Delhi Blast Investigation Update: হাওয়ালার মাধ্যমে পেয়েছিল টাকা জঙ্গি উমর, তা দিয়েই কিনেছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট

    হাওয়ালার মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছিল উমর। সেই টাকা দিয়েই বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কিনেছিল এই জঙ্গি। 

    Published on: Nov 16, 2025 10:32 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    গত ১০ নভেম্বর লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত উমর মহম্মদ অবৈধ আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছিল বলে জানা গেল এবার। এই উমর হুন্ডাই আই২০ গাড়ির চাল চালিয়ে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় লালকেল্লার সামনে গিয়েছিল এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। সেই গাড়িতে প্রায় ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার নুহ থেকে নগদে বিপুল পরিমাণ ফার্টিলাইজার কিনেছিল উমর। সেই নগদ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই আবহে একাধিক হাওয়ালা ডিলারকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারী উমর জইশ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা গিয়েছে তদন্তে।

    হাওয়ালার মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছিল উমর
    হাওয়ালার মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছিল উমর

    উল্লেখ্য, উমর মহম্মদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর মহম্মদ, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই গোটা হোয়াইট কলার জঙ্গি মডিউলের খোঁজ পেয়েছিল কাশ্মীরের নওগাম থানার পুলিশ। সেই নওগাম থানা আবার এক দুর্ঘটনায় উড়ে গিয়েছে। ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ অ্যমোনিয়াম নাইট্রেট রাখা ছিল এই থানায়। সেই বিস্ফোরক সিল করার প্রক্রিয়ার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে ১৪ নভেম্বর। তাতে প্রাণ হারান ৯ জন। এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একাধিক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্য অনেকেই আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হরিয়ানার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবি ইরফান আহমেদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে।

    এদিকে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের আগের ঘটনাগুলির সুনির্দিষ্ট ক্রম সাজাতে তদন্তকারীরা নিকটবর্তী পার্কিং এলাকায় প্রবেশ করা প্রতিটি গাড়ির একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করেছেন। আই২০ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে তিন ঘণ্টা ধরে লালকেল্লার পাশে সুনহেরি মসজিদের সামনের পার্কিং লটেই দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানকার আশেপাশের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই আবহে উমরের বেশ কিছু নয়া ফুটেজ সামনেও এসেছে।

    এদিকে এই উমর নাকি তিনটি গাড়ি কিনেছিল। তার মধ্যে একটি ছিল সিলভার আই২০, যা উড়ে গিয়েছে। একটি লাল রঙের ফোর্ড ইকোস্পোর্ট গাড়ি হরিয়ানার গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়ও একটি মারুতি সুজুকি ব্রেজ্জা কিনেছিল উমর। এই গাড়ি কেনার টাকা কোথা থেকে এসেছিল, সেই মানিট্রেলও খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

