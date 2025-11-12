Delhi Blast Latest Report: i20-র সাথে আরও ২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল দিল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটানো উমর, দাবি রিপোর্টে

Edit Profile
    Published on: Nov 12, 2025 1:04 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়ি ছাড়াও আরও ২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল আত্মঘাতী জঙ্গি উমর। এই দাবিই করা হচ্ছে এনডিটিভির এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে। দাবি করা হয়েছে, এই বাকি ২ গাড়ি সম্পর্কে এখনও খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে এগুলি জঙ্গি ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। বর্তমানে এই গাড়ি এবং আরও জঙ্গিদের ধরতে তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে আই২০ গাড়িটির রুট খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী।

    দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়ি ছাড়াও আরও ২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল আত্মঘাতী জঙ্গি উমর। (REUTERS)
    দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়ি ছাড়াও আরও ২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল আত্মঘাতী জঙ্গি উমর। (REUTERS)

    জানা গিয়েছে, পুলিশ বর্তমানে এই 'ডাক্তার মডিউলের' সকল ধৃত জঙ্গিকে জেরা করছে। তাদের ড্রাইভার লাইসেন্স, আধার এবং অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী। এদিকে আটক হওয়া তারিক এবং উমর মহম্মদের ভাই আমিরকে জেরা করছে এনআইএ। এদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। উল্লেখ্য, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়িটির সর্বশেষ মালিক ছিল এই তারিক।

    উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে কাশ্মীর যোগের বিষয়টি সামনে এসেছে। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।

    লালকেল্লা বিস্ফোরণের এফআইআরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৬ এবং ১৮ প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৩ এবং ৪, খুন এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগও যুক্ত করা হয়েছে এই মামলায়। জানা যায়, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি চালিয়ে এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল ডঃ উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।

