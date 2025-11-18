Edit Profile
    Delhi Blast Latest Update: ধৃত দানিশের মগজধোলাই করেছিল উমর, তবে আত্মহত্যা ‘হারাম’ বলে হামলা থেকে সরে আসে সে

    দানিশ নাকি পরে উমরের আত্মঘাতী হামলার ছক থেকে সরে আসে। দানিশ নাকি উমরকে বলেছিল, তার পরিবারের আর্থিক স্থিতি ভালো নয় এবং ইসলামে আত্মঘাতী হওয়া 'হারাম'। 

    Published on: Nov 18, 2025 12:01 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটানো উমরের সঙ্গী জসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিশকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। জানা গিয়েছে, এই দানিশের মগজ ধোলাই করেছিল উমর। এই দানিশেরও আত্মঘাতী হামলা করার কথা ছিল বলে জানা গিয়েছে। একবছরেরও বেশি সময় ধরে দানিশ এবং উমর আত্মঘাতী হামলার ছক কষছিল বলে জানতে পেরেছে এনআইএ। তবে এই দানিশ নাকি পরে উমরের আত্মঘাতী হামলার ছক থেকে সরে আসে। দানিশ নাকি উমরকে বলেছিল, তার পরিবারের আর্থিক স্থিতি ভালো নয় এবং ইসলামে আত্মঘাতী হওয়া 'হারাম'। দিল্লি বিস্ফোরণে নিজেকে উড়িয়ে দেওয়ার আগে একটি ভিডিয়ো রেকর্ড করেছিল উমর নবি। সেই ভিডিয়ো এবার প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে উমরকে আত্মঘাতী বোমা হামলার পক্ষে যুক্তি দিতে শোনা গিয়েছে। এই আবহে ফের স্পষ্ট হল, সঙ্গীরা ধরা পড়ায় মরিয়া হয়ে তড়িঘড়ি এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল উমর।

    দানিশ এবং উমর আত্মঘাতী হামলার ছক কষছিল বলে জানতে পেরেছে এনআইএ। (PTI)
    দানিশ এবং উমর আত্মঘাতী হামলার ছক কষছিল বলে জানতে পেরেছে এনআইএ। (PTI)

    উল্লেখ্য, উমর নহির আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাসায় অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে এই তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল।

    রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে উমর আই২০ গাড়িতে যে আইইডি রেখেছিল, তা সঠিকভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়নি। এই আইইডি সে নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত করেছিল। সেই গাড়িতে প্রায় ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার নুহ থেকে নগদে বিপুল পরিমাণ সার কিনেছিল উমর। সেই নগদ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই আবহে একাধিক হাওয়ালা ডিলারকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারী উমর জইশ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা গিয়েছে তদন্তে।

