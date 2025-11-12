Delhi Blast Latest Update: দিল্লি বিস্ফোরণে পাকের হাত, ফেন্সিং ভাঙায় প্রচুর অস্ত্র ঢোকায়, দাবি মন্ত্রীর

Delhi Blast Latest Update: দিল্লি বিস্ফোরণে পাকের হাত, ফেন্সিং ভাঙায় প্রচুর অস্ত্র ঢোকায়, দাবি মন্ত্রীর
দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণ নিয়ে যেখানে তদন্ত চলছে, সেখানেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রভনীত সিং বিট্টু এর জন্য সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ি করেছেন। রভনীত বিট্টু বলেন, পাকিস্তানকে যদি লড়াই করতে হয়, তাহলে সরাসরি আমাদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করুন।
দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণ নিয়ে যেখানে তদন্ত চলছে, সেখানেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রভনীত সিং বিট্টু এর জন্য সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ি করেছেন। চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন যে বর্ষাকালে পঞ্জাবের বন্যায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ফেন্সিং (বেড়া) অনেক জায়গা থেকে ভেঙে গিয়েছিল। এরই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ভারতে পাঠানো হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানো।
রভনীত বিট্টু বলেন, পাকিস্তানকে যদি লড়াই করতে হয়, তাহলে সরাসরি আমাদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করুন। এভাবে নিরস্ত্র লোকদের ওপর হামলা করে কী লাভ হবে? সেইসঙ্গে রভনীত সিং বিট্টু বলেন, বিস্ফোরণে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি উপযুক্ত জবাব দেবে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তাদের প্রায় ধরে ফেলেছিল, তবে বিস্ফোরণ ঘটানো ব্যক্তি সেখান থেকে একটি গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল। তার ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের সংস্থাগুলি সতর্ক ছিল, তবে তারা বিস্ফোরণ চালাতে সক্ষম হয়েছে।
বিট্টু বলেছিলেন যে অপারেশন সিঁদুরকে পাকিস্তান ভুলে যাওয়া উচিত নয় এবং এটি এখনও চলছে। রবি নদী ফুলেফেঁপে গিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে প্রায় ৩০ কিলোমিটার ফেন্সিং ভেসে গিয়ে এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে কয়েক ডজন পোস্ট খালি করতে হয়েছিল। প্রায় ৩০-৪০টি পোস্ট জলে ডুবে গিয়েছিল। অমৃতসর, গুরুদাসপুর এবং ফিরোজপুর সেক্টরে প্রায় ৩০ কিলোমিটার সীমান্ত বেড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জিরো লাইনের দু'পাশে রাবি নদী প্লাবিত হয়েছিল। এমনকি পাকিস্তান রেঞ্জার্সরাও তাদের পোস্ট খালি করে দিয়েছিল। বন্যার আড়ালে অস্ত্র চোরাচালান হত। পাক রেঞ্জার্সের এই পোস্টগুলো পাকিস্তানি চোরাকারবারিরা দখল করে নেয়।
তারইমধ্যে সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, ২০০৮ সালের মুম্বইয়ের সেই বিভীষিকা ফিরিয়ে আনতে ২০০টি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল এই মুজাম্মিল, আদিল, উমররা। লালকেল্ল, ইন্ডিয়া গেট, কনস্টিটিউশন ক্লাব, গৌরীশঙ্কর মন্দিরে এই সব হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। এছাড়াও জঙ্গিরা রেল স্টেশন, শপিং মলেও হামলার পরিকল্পনা করেছিল। পহেলগাঁও হামলারও আগে থেকে, সেই জানুয়ারি থেকেই এই হামলার ছক কষা হচ্ছিল।
রিপোর্ট অনুযায়ী, কাশ্মীরের বিভিন্ন শিক্ষিত ডাক্তারকে এই কাজের জন্যে জইশ বেছে নিয়েছিল। পাক জঙ্গি গোষ্ঠী মনে করেছিল, হোয়াইট কলার হওয়ায় এই সব চিকিৎসকের দিকে কোনও সন্দেহ থাকবে না কারও। দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়ি ছাড়াও আরও ২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল আত্মঘাতী জঙ্গি উমর। এই বাকি ২ গাড়ি সম্পর্কে এখনও খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে এগুলি জঙ্গি ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। বর্তমানে এই গাড়ি এবং আরও জঙ্গিদের ধরতে তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে আই২০ গাড়িটির রুট খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী।
