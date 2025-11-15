Edit Profile
    Delhi Blast Latest Update: জঙ্গিরা ডাক্তার হতে পারে না, দিল্লি বিস্ফোরণের পর রেজিস্ট্রেশন বাতিল মুজাম্মিলদের

    জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিলের তরফ থেকে মুজাম্মিল শাকিল, শাহিন শাহিদ, আদিল খানদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এদিকে মৃত জঙ্গি উমরের রেজিস্ট্রেশনও বাতিল করা হয়েছে।

    Published on: Nov 15, 2025 10:46 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের আগেই ফাঁস হয়েছে ডাক্তার মডিউলের। সেই মডিউলেরই এক চিকিৎসক উমর মহম্মদ লালকেল্লার সামনের সেই বিস্ফোরণের নেপথ্যে। এই আবহে ডাক্তারি মডিউলের জঙ্গিদের সবার মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। এরা আর কোনওদিনও ডাক্তারি করতে পারবে না বলে জানা গিয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিলের তরফ থেকে মুজাম্মিল শাকিল, শাহিন শাহিদ, আদিল খানদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কালকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন এবং ন্যাশনাল মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন- দুটোই বাতিল করা হয়েছে। এই আবহে সমস্ত রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলকে তাদের রেকর্ড আপডেট করতে বলা হয়েছে যাতে কোনও পরিস্থিতিতেই এই তিনজন আর কখনও মেডিক্যাল প্রাকটিস করতে না পারে। এদিকে মৃত জঙ্গি উমরের রেজিস্ট্রেশনও বাতিল করা হয়েছে।

    জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিলের তরফ থেকে মুজাম্মিল শাকিল, শাহিন শাহিদ, আদিল খানদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (Basit Zargar )
    জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিলের তরফ থেকে মুজাম্মিল শাকিল, শাহিন শাহিদ, আদিল খানদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (Basit Zargar )

    প্রসঙ্গত, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই। জানা যায়, এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত মুজাম্মিল এবং আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।

    এদিকে ডাক্তার মডিউলের খোঁজে ফরিদাবাদের আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত চালানোর সময় সামনে এসেছে নিশার আলম নামে এক ডাক্তারি পড়ুয়ার নাম। তাকে উত্তর দিনাজপুর থেকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে নিশার আলমকে ধরা হয়। নিশারকে ধরে আগে ইসলামপুরে নিয়ে গিয়েছিল এনআইএ। পরে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় নিশারকে। সেখানেই জেরা করা হচ্ছে তাকে।

