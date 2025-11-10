বিহারে দ্বিতীয় দফা ভোটের ঠিক আগে, ২০০৮ মুম্বই হানার মাসে দিল্লিতে গাড়ি ব্লাস্ট! i20র যোগ কি… কিছু তথ্য একনজরে

সোমবার বিকেল গড়াতেই রাজধানী দিল্লির বুকে গাড়ি বিস্ফোরণের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা দেশে। সপ্তাহের প্রথম দিনে তখন সবে আফিস ফিরতি ভিড় রাজধানীর রাস্তায়। হঠাৎই বিকট শব্দ। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে একের পর এক গাড়ি। লালকেল্লার কাছে মেট্রো স্টেশনের এক নম্বর গেটের কাছে তখন একের পর এক মৃতদেহ। যাদের খণ্ড বিখণ্ড দেহ ইতিউতি পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহত অবস্থায় অনেককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। আসে মৃত্যু সংবাদ। এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে কারা বা কী? এই বিস্ফোরণ কি নাশকতা? তা স্পষ্ট হয়নি এখনও।
আরও এক নভেম্বরের সন্ধ্যা! এই নভেম্বর মাসেই ২০০৮ সালে মায়ানগরী মুম্বই দেখেছিল এক নারকীয় হত্যালীলা।২৬/১১ ছিল তারিখ। আরও এক নভেম্বর মাসে দিল্লি দেখল রক্তাক্ত এক দৃশ্য! এদিকে, রাত পোহালেই বিহারে দ্বিতীয় দফার ভোট। ঠিক সেই ভোটপর্বের আগের দিন স্বজনহারার অর্তদানে ফেটে পড়ল দেশের রাজধানী দিল্লি!
একনজরে দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ নিয়ে কিছু তথ্য:-
১) দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যাও একাধিক। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অনেকেই। শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
২) দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় ৬.৫২ মিনিটে লালকেল্লার সামনে ওই ঘটনাস্থলে একটি i20 গাড়ি ধীরে চলে আসে। আর লালবাতির সামনে থেমে যায়। এরপরই ওই গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়।
৩) দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে বিস্ফোরণের সময় একাধিক জন ছিলেন।
৪) এদিকে, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, একাধিক এজেন্সি একসঙ্গে মিলে এই ঘটনার তদন্ত করবে। আর সেই তদন্ত রিপোর্ট দেশের মানুষের সামনে রাখা হবে।
৫) এদিকে, রাত নামতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
৬) এদিকে, ঘটনার পর জানা যায়, যে গাড়িতে ওই বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে হরিয়ানার নম্বর প্লেট ছিল। এমনই দাবি করে বহু মিডিয়া রিপোর্ট।
৭) মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়, গাড়ির মালিক হিসাবে যাঁর নাম সামনে আসে সেই সলমনকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। সলমন দাবি করেন, তিনি গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন।
৮) এরপরই জানা যায়, সলমন গাড়ি বিক্রি করেছেন অন্যজনকে। এমনই দাবি রিপোর্টের। আর সেই বিক্রি হওয়া গাড়ির সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের একটি যোগসূত্র মেলে। জানা গিয়েছে, দিল্লি পুলিশ রওনা হয়েছে শ্রীনগরের উদ্দেশে। জানা যাচ্ছে এই গাড়ির সঙ্গে পুলওয়ামার এক যোগসূত্র মিলেছে।
News/News/বিহারে দ্বিতীয় দফা ভোটের ঠিক আগে, ২০০৮ মুম্বই হানার মাসে দিল্লিতে গাড়ি ব্লাস্ট! I20র যোগ কি… কিছু তথ্য একনজরে