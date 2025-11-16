Edit Profile
    Delhi Blast new speculation: 'শয়তানের মা' ব্যবহার করেই দিল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল উমর? সামনে নয়া সম্ভাবনা

    কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রায়াসিটোন ট্রাইপেরক্সাইড (TATP) কেবল তাপের কারণে ফেটে যেতে পারে। এর জন্য কোনও ডেটোনেটর প্রয়োজন পড়ে না। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এখন এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। চলছে নানা ফরেন্সিক পরীক্ষা।

    Published on: Nov 16, 2025 1:20 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে গত ১০ নভেম্বর জাতীয় রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তাতে সম্ভবত টিএটিপি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই টিএটিপি 'শয়তানের মা' নামে পরিচিত একটি অত্যন্ত উদ্বায়ী বিস্ফোরক। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রায়াসিটোন ট্রাইপেরক্সাইড (TATP) কেবল তাপের কারণে ফেটে যেতে পারে। এর জন্য কোনও ডেটোনেটর প্রয়োজন পড়ে না। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এখন এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। চলছে নানা ফরেন্সিক পরীক্ষা।

    তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে গত ১০ নভেম্বর জাতীয় রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তাতে সম্ভবত টিএটিপি ব্যবহার করা হয়েছিল। (Vipin Kumar )
    তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে গত ১০ নভেম্বর জাতীয় রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তাতে সম্ভবত টিএটিপি ব্যবহার করা হয়েছিল। (Vipin Kumar )

    পুলিশ আগে সন্দেহ করেছিল যে ১০ নভেম্বর লালকেল্লার বিস্ফোরণের সময় উমর মহম্মদের আই২০ গাড়িতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল। তবে বিস্ফোরণে নিহত এবং জখম ব্যক্তিদের কারও শরীরেই স্প্লিন্টারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এই আবহে মনে করা হচ্ছিল, ঠিক ভাবে বোমাটি অ্যাসেম্বল না করেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তবে তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই টিএটিপি-র প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা সামনে আসছে। এর আগে ২০১৭ সালের বার্সেলোনা হামলা, ২০১৫ সালের প্যারিস হামলা, ২০১৭ সালের ম্যানচেস্টার বোমা হামলা এবং ২০১৬ সালের ব্রাসেলস বোমা হামলায় এই টিএটিপি ব্যবহার করেছিল জঙ্গিরা।

    উল্লেখ্য, উমর মহম্মদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর মহম্মদ, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে এই তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছিল। তাই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল যে দিল্লি বিস্ফোরণেও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়েছিল।

    রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে উমর আই২০ গাড়িতে যে বোমা রাখা ছিল, তা সম্ভবত নিজের বাড়িতেই সে তৈরি করেছিল। সেই গাড়িতে প্রায় ২০ কেজি বিস্ফোরক ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার নুহ থেকে নগদে বিপুল পরিমাণ ফার্টিলাইজার কিনেছিল উমর। সেই নগদ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই আবহে একাধিক হাওয়ালা ডিলারকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারী উমর জইশ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা গিয়েছে তদন্তে।

