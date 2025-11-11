Delhi Blast News Latest Update: টেলিগ্রামে 'জঙ্গি' ডাক্তারদের ‘র ্যাডিকাল’ গ্রুপ! ছিল পাক জঙ্গি যোগ- রিপোর্ট

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে সোমবার যে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে পুরো দেশকে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে বিস্ফোরণে আত্মঘাতী হামলাকারী হিসেবে সন্দেহভাজন ডাক্তার উমর মহম্মদ এক কট্টরপন্থী ডাক্তারদের গোপন নেটওয়ার্কের অংশ ছিল। সে তার কার্যকলাপ জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামের মাধ্যমে চালাত।
এনডিটিভির একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, উমর পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সূত্র অনুযায়ী, সম্প্রতি জইশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মডিউলের সঙ্গে যুক্ত অন্য দুই ডাক্তার গ্রেফতার হওয়ার পরে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। টেলিগ্রামে 'র্যাডিকাল ডক্টর গ্রুপ' নামে একটি চ্যানেল তৈরি করা হয়েছিল। এতে গ্রেফতার হওয়া ডাক্তার আদিল আহমেদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং সন্দেহভাজন হামলাকারী উমর মহম্মদও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, উমর আদিলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সূত্র অনুযায়ী, এই ডাক্তাররা টেলিগ্রাম চ্যানেলে একে অপরের সঙ্গে কথা বলত। টেলিগ্রাম চ্যানেলের কথোপকথন এনক্রিপ্টেড হওয়ার কারণেই সম্ভবত এটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি যে এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে কতজন যুক্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে কী কী আলোচনা চলছিল। যদি সদস্য সংখ্যা এবং কথোপকথন ডিকোড করা সম্ভব হয়, তাহলে অনেক বড় এবং চমকপ্রদ তথ্য সামনে আসতে পারে।
তারইমধ্যে দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে মঙ্গলবার মোট দুটি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর, শাহের বৈঠকে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) ডিরেক্টর তপন ডেকা, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ডিজি সদানন্দ বসন্ত দাতে, দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচারা। তাছাড়াও ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের পরে কী পরিস্থিতি আছে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।
আর সেই বৈঠকের পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণ নিয়ে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পৌরহিত্য করেছি। এই ঘটনার পিছনে যে যে অপরাধী (কালপ্রিট) আছে, তাদের খুঁজে-খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছি। যে যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে, তারা প্রত্যেকে আমাদের এজেন্সির ভয়ংকর ক্রোধের মুখে পড়বে।’