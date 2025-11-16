Delhi Blast Probe: দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ ঘিরে রহস্য, কারা ব্যবহার করে এগুলো?

লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে ঘটনাস্থল থেকে কার্তুজ উদ্ধার হয়েছিল। রিপোর্টে এবার দাবি করা হল, উদ্ধার হওয়া কার্তুজ ছিল ৯ মিমি ক্যালিবারের। এমন মোট তিনটি কার্তুজ উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। তাদের মধ্যে দুটি অব্যবহৃত এবং একটি ফাঁকা খোল। উল্লেখ্য, সাধারণ নাগরিকরা ৯ মিমি পিস্তল রাখতে পারেন না ভারতে। রবিবার এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, কার্তুজ উদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাস্থল থেকে কোনও পিস্তল বা বন্দুকের যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়নি। এই কার্তুজগুলি সাধারণত কেবল নিরাপত্তা বাহিনী বা বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই বহন করতে পারেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, কীভাবে এই কার্তুজগুলি সেখানে পৌঁছেছিল, সেটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, উমর মহম্মদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর মহম্মদ, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাসায় অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে এই তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল।
রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে উমর আই২০ গাড়িতে যে আইইডি রেখেছিল, তা সঠিকভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়নি। এই আইইডি সে নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত করেছিল। সেই গাড়িতে প্রায় ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার নুহ থেকে নগদে বিপুল পরিমাণ ফার্টিলাইজার কিনেছিল উমর। সেই নগদ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই আবহে একাধিক হাওয়ালা ডিলারকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারী উমর জইশ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা গিয়েছে তদন্তে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বোমা যদি ঠিক করে অ্যাসেম্বল করা হত, তাহলে লালকেল্লার সামনে লাল বাতির সামনে সেই বিস্ফোরণটি আরও ভয়াবহ হতে পারত।
News/News/Delhi Blast Probe: দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ ঘিরে রহস্য, কারা ব্যবহার করে এগুলো?