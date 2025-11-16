Edit Profile
    Delhi Blast Probe Update: অভিযুক্তের বন্ধু ছিলাম… দিল্লি বিস্ফোরণ তদন্তে বাংলা থেকে আটক ডাক্তারি পড়ুয়া জানাল NIA-কে

    নিশার হরিয়ানার আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিবিএসের ছাত্র। এই আবহে ডাক্তারদের জঙ্গি মডিউল নিয়ে জেরা করতেই নিশারকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে একদিন জেরা করার পরই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে নিশারের থেকে কী কী তথ্য উদ্ধার করেছে এনআইএ?

    Published on: Nov 16, 2025 9:07 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৪ নভেম্বর রাতে ধরা হয়েছিল এক মেডিক্যাল পড়ুয়াকে। এনআইএ আটক করেছিল নিশার আলম নামে সেই ছাত্রকে। উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে নিশারকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইসলামপুরে। সেখান থেকে শিলিগুড়ি। এই নিশার হরিয়ানার আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিবিএসের ছাত্র। এই আবহে ডাক্তারদের জঙ্গি মডিউল নিয়ে জেরা করতেই নিশারকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে একদিন জেরা করার পরই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে নিশারের থেকে কী কী তথ্য উদ্ধার করেছে এনআইএ?

    নিশারের থেকে কী কী তথ্য উদ্ধার করেছে এনআইএ? (Sathiya)
    নিশারের থেকে কী কী তথ্য উদ্ধার করেছে এনআইএ? (Sathiya)

    নিশারের থেকে নাকি তদন্তকারীরা জানতে চান যে মুজাম্মিল, আদিল, উমরদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কি না, ক্যাম্পাসে এই মুজাম্মিলদের আচরণ কেমন ছিল। নিশার নাকি জানিয়েছেন, এই অভিযুক্তদের মধ্যে একজন তাঁর বন্ধু ছিলেন। যদিও সেই বন্ধুর সঙ্গে বছর খানেক আগে শেষবার কথা হয়েছিল তাঁর। ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার দেওয়া তথ্যে কোনও অসঙ্গতি পাননি তদন্তকারীরা। এই আবহে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

    নিশারের বাবা উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার অধীনে কোনাল গ্রামে বসবাস করতেন আগে কয়েক দশক আগে। পরে কাজের জন্য লুধিয়ানায় গিয়ে পাকাবাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন তৌহিদ আলম। নিশারদের আত্মীয়রা এখনও আছে কোনাল গ্রামে। সেই গ্রামেই মা এবং বোনকে নিয়ে দু'দিন আগে গিয়েছিল কোনাল গ্রামে। খবর পেয়ে এনআইএ তদন্তকারীরা উত্তর দিনাজপুর থেকে তাকে আটক করেছিল।

    এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তের জন্য আরও দুই চিকিৎসককে আটক করেছে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল। জানা গিয়েছে, এই দুই চিকিৎসক ফরিদাবাদের সেই হাসপাতালের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। জঙ্গি মডিউলের অন্যতম চিকিৎসর মুজাম্মিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল এই দুই চিকিৎসের। রিপোর্ট অনুযায়ী, আরও কোন কোন চিকিৎসক এই জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত সেই তদন্ত করতেই আটক করে জেরা করা হচ্ছে এই দুই চিকিৎসককে। জানা গিয়েছে, আটক চিকিৎসকদের একজন আবার বিস্ফোরণের দিন দিল্লিতে ছিল। এই আবহে দিল্লিতে সে কী করছিল, উমরের সঙ্গে তার যোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

