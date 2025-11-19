Edit Profile
    Delhi Blast Umar Latest Update: হামলার ৭ দিন আগে পুলওয়ামায় গিয়ে ভাইকে নিজের ফোন দিয়ে এসেছিল উমর, তাতেই ছিল সেই ভিডিয়ো

    উমর-উন-নবির একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ভিডিয়োতে উমরকে আত্মঘাতী বোমা হামলার পক্ষে যুক্তি দিতে শোনা গিয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে ক্লিপটি নবি নিজের মোবাইলেই শুট করেছিল।

    Published on: Nov 19, 2025 12:01 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    দিল্লির আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ডঃ উমর মহম্মদ ওরফে উমর-উন-নবির একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ভিডিয়োতে উমরকে আত্মঘাতী বোমা হামলার পক্ষে যুক্তি দিতে শোনা গিয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে ক্লিপটি নবি নিজের মোবাইলেই শুট করেছিল। লালকেল্লা বিস্ফোরণের প্রায় একসপ্তাহ আগে সেই ভিডিয়োটি শুট করা হয়েছিল। পরে পুলওয়ামায় নিজের বাড়িতে গিয়ে মোবাইলটি নিজের ভাইকে দিয়ে এসেছিল উমর।

    সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা এক ভিডিয়োতে উমরকে আত্মঘাতী বোমা হামলার পক্ষে যুক্তি দিতে শোনা গিয়েছে। (HT_PRINT)
    জানা গিয়েছে, লালকেল্লা হামলার প্রায় এক সপ্তাহ আগে উমর নবি পুলওয়ামায় গিয়েছিল। সেই সময় নিজের ভাইকে মোট দুটি ফোন দিয়ে এসেছিল উমর। জানা গিয়েছে, আল ফালা বিশ্ববিদ্যালয়ে উমরের সহকর্মী ডঃ আদিল রাথারের গ্রেফতারির বিষয়ে ৭ নভেম্বর জানতে পেরেছিল তার ভাই। এরপর ৯ নভেম্বর ডঃ মুজাম্মিল শেখের গ্রেফতারির বিষয়ে জানতে পারে উমরের ভাই। পরে ১০ নভেম্বর ডঃ শাহিন সইদের গ্রেফতারির খবর আসে উমরের ভাইয়ের কানে। সেই সময় পুলিশ যে উমরেরও খোঁজ করছিল, তা জেনে গিয়েছিল তার ভাই। এই আবহে নবির ভাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং পাশের পুকুরে সেই ফোন দুটি ফেলে দেয়। পরে পুলওয়ামায় নবির ভাইকে জেরা করে সেই দুই মোবাইলের খোঁজ পান তদন্তকারীরা। এদিকে জানা গিয়েছে, উমরের ভাইকে জেরার করার সময় দিল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এবং বিস্ফোরণের পরে গিয়ে সেই ফোন তদন্তকারীরা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এদিকে জলে ফোনটির মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকদিনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ফোন থেকে নবির সেই ভিডিয়োটি উদ্ধার করা হয়েছে। সেই ভিডিয়োতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘আত্মঘাতী বোমা হামলা নিয়ে বোঝার ভুল রয়েছে। এটা আদতে শহিদ হওয়ার অপারেশন।’

    উল্লেখ্য, উমর নহির আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাসায় অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে এই তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল।

    রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে উমর আই২০ গাড়িতে যে আইইডি রেখেছিল, তা সঠিকভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়নি। এই আইইডি সে নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত করেছিল। সেই গাড়িতে প্রায় ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার নুহ থেকে নগদে বিপুল পরিমাণ সার কিনেছিল উমর। সেই নগদ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই আবহে একাধিক হাওয়ালা ডিলারকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারী উমর জইশ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা গিয়েছে তদন্তে।

