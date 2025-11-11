Edit Profile
    Delhi Blast Update: বিস্ফোরণে নিজে গুরুতর জখম হয়েও অপরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন বাইক আরোহী, সাহসিকতার সাক্ষী দিল্লি

    দিল্লি বিস্ফোরণে জখমদের মধ্যে অন্যতম হলেন ২৮ বছর বয়সি অঙ্কুশ শর্মা এবং ২০ বছর বয়সি রাহুল কৌশিক। তারা গৌরী শঙ্কর মন্দির থেকে বাইকে করে ফিরছিলেন। বিস্ফোরণের সময় সেই সাদা গাড়ির খুব কাছেই ছিল তাদের বাইক।

    Published on: Nov 11, 2025 1:46 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সোমবার সন্ধ্যায় কেঁপে উঠেছিল রাজধানী দিল্লি লালকেল্লা এলাকা। সেই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন ১৩ জন। এই বিস্ফোরণে জখম হন বহু। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম হলেন ২৮ বছর বয়সি অঙ্কুশ শর্মা এবং ২০ বছর বয়সি রাহুল কৌশিক। তারা গৌরী শঙ্কর মন্দির থেকে বাইকে করে ফিরছিলেন। বিস্ফোরণের সময় সেই সাদা গাড়ির খুব কাছেই ছিল তাদের বাইক। অঙ্কুশের বাইকের ওপর পড়ে বিস্ফোরণের সরাসরি প্রভাব। যার জেরে তাঁর মুখ এবং শরীরের ৮০% পুড়ে যায়। এদিকে এই বিস্ফোরণে রাহুল নিজেও আহত হন। তাঁর চুল পুড়ে যায়। তাঁর পা ও শরীরের অন্যত্র চোট লাগে। তাঁর শ্রবণশক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবুও অঙ্কুশকে গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে ভর্তি করান রাহুল। এরপর তিনি নিজেও হাসপাতালে ভর্তি হন।

    দিল্লি বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন ১৩ জন। এই বিস্ফোরণে জখম হন বহু। (PTI)
    দিল্লি বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন ১৩ জন। এই বিস্ফোরণে জখম হন বহু। (PTI)

    এদিকে এই বিস্ফোরণে মৃতদের মধ্যে অন্যতম হলেন নওমান। উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলার বাসিন্দা নওমানের বয়স ২২ বছর। তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন জিনিসপত্র কিনতে। নওমানের এক আত্মীয় অমন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এই বিস্ফোরণের সময়। তিনিও গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন এই হামলায়। এছাড়া মারা গিয়েছেন বিহারের বাসিন্দা পঙ্কজ সাইনি। তিনি দিল্লিতে ক্যাব চালকের কাজ করতেন। চাঁদনি চকে এক যাত্রীকে নামিয়ে ফিরছিলেন তিনি। এছাড়া নিহত অশোক কুমার ছিলেন বাস কন্ডাক্টর। রাতে আবার তিনি নিরাপত্তাকর্মীর কাজও করতেন বাড়তি উপার্জনের জন্য।

    উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।

    জানা যায়, একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়ি থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর জেরে আশেপাশের বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন লাগে। বিস্ফোরণের পরপর অগ্নিশিখা দেখা যায় বেশ দূর থেকে। এই ব্লাস্টের আওয়াজও শোনা যায় বহু দূর থেকে। এই ঘটনায় সামনে এসেছে এক সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩ ঘণ্টা সেই সাদা আই২০ গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার পার্কিং লটে। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে তা সেখান থেকে বের হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই লালকেল্লার সামনে সেই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের আগ মুহূর্তে নাকি সেই গাড়িটি অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। তারপরই আচমকা বিকট বিস্ফোণের আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। সবাই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। মুহূর্তে আগুন ধরে যায় আশেপাশের একাধিক গাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই সব যানবাহন। তারপর ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির অংশ উদ্ধার করা হয়। এই হামলা চালায় উমর মহম্মদ নামে এক চিকিৎসক। ফরিদাবাদ থেকে ২৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সহ গ্রেফতার ডঃ মুজাম্মিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এছাড়া উমর জইশ জঙ্গি বলে দাবি করা হচ্ছে।

