    Delhi Blast Update: দিল্লি বিস্ফোরণের কালপ্রিট i20 গাড়ির মালিক গ্রেফতার! কার নামে ছিল নথি? যা বলছে রিপোর্ট

    I20 Car Owner Arrested In Delhi Blast Case: দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় কালপ্রিট ছিল একটি i20 গাড়ি। এবার এই গাড়ির মালিককে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরে এই গাড়ি বিক্রি করা হয় অন্য একজনকে।

    Published on: Nov 10, 2025 11:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফেরণের ঘটনায় এবার উঠে এল নয়া তথ্য। সোমবার রাতে অমিত শাহ জানিয়েছিলেন ‘একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়ি বিস্ফোরণের আসল কারণ।‌’ এরপরেই জানা গেল গাড়িটি কার নামে নথিভুক্ত ছিল সেইসব তথ্য। প্রাথমিকভাবে গাড়িটিতে হরিয়ানার নম্বর প্লেট ছিল বলে জানা গিয়েছে। এনডিটিভি প্রতিবেদন মোতাবেক, গাড়িটি সলমন নামে এক ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত ছিল। পরে সেই গাড়ি ওখলার কোনও অন্য এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। গাড়ির নম্বর ছিল HR 26 CE 7674।

    দিল্লি বিস্ফোরণের কালপ্রিট i20 গাড়ির মালিক গ্রেফতার! (ছবি - PTI)
    দিল্লি বিস্ফোরণের কালপ্রিট i20 গাড়ির মালিক গ্রেফতার! (ছবি - PTI)

    গ্রেফতার গাড়ির প্রথম মালিক

    এনডিটিভির সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, গাড়ির প্রথম মালিক সলমনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকেই এবার জানার চেষ্টা চলবে গাড়িটির বাকি তথ্য। সোমবার রাতের বিস্ফোরণের সঙ্গে কোনও ভাবে সে যুক্ত কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে। গুরুগাঁও পুলিশের মুখপাত্র সন্দীপ কুমার জানিয়েছেন, গাড়িটির মালিকানা সম্পর্কে বর্তমানে দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গাড়িটি মহম্মদ সলমন নামে এক ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত ছিল। সে পরে গাড়িটি বিক্রি করে দেবেন্দ্র নামে এক ব্যক্তিকে। প্রায় দেড় বছর আগে সে গাড়িটি ওখলার বাসিন্দা দেবেন্দ্র নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়। কিন্তু এই ঘটনাতেই উঠে আসছে নাদিম নামে আরেক ব্যক্তির নাম। রিপোর্ট মোতাবেক, তিনি ছিলেন গাড়িটির বর্তমান মালিক।

    ঘটনাস্থলে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

    ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি তার আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করেন। জানান, ‘সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হবে। সিসিটিভিও সব খতিয়ে দেখা হবে। যা যা তথ্য পাওয়া যাবে, সেই সব কিছুই জনগণের সামনে নিয়ে আসা হবে।’ প্রসঙ্গত সংবাদমাধ্যমের তরফে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, এটি কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা কি না। এই ব্যাপারে অমিত বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত না হয়ে এটি বলা যাবে না।’ বিস্ফোরণস্থলে যাওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালেও এদিন গিয়েছেন তিনি।

    কতজন হতাহত

    দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিহত ১১ জন ও আহত ৩০ জন। জানা গিয়েছে, আহতদের ক্ষত মূলত আগুনের কারণেই হয়েছে। অর্থাৎ কোনও আইইডি বা ওই স্তরের বোমার বিস্ফোরণ নয়। অর্থাৎ সন্দেহভাজন গাড়িতেও বোমা তৈরির মালমশলা বহন করা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে ঘোষণা করেনি কেন্দ্র।

