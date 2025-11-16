Delhi Bomb Blast Culprit Umar: বাড়িতেই বোমা কারখানা স্থাপন করেছিল উমর, পাকিস্তান থেকে জইশ দিত প্রশিক্ষণ

দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটানো আত্মঘাতী জঙ্গি উমর মহম্মদ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে তদন্তে। এবার উমরের বিষয়ে দাবি করা হল, বিস্ফোরণকারী জঙ্গি আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তার ভাড়া বাড়িতেই বোমা তৈরির ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিল। একই সঙ্গে পাকিস্তানের হ্যান্ডলাররা তাকে প্রশিক্ষণ দিত। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে উমর আই২০ গাড়িতে যে আইইডি রেখেছিল, তা সঠিকভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়নি। এই আইইডি সে নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত করেছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, বোমা যদি ঠিক করে অ্যাসেম্বল করা হত, তাহলে লালকেল্লার সামনে লাল বাতির সামনে সেই বিস্ফোরণটি আরও ভয়াবহ হতে পারত।
রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাসায় অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল।
উল্লেখ্য, উমর মহম্মদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর মহম্মদ, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই গোটা হোয়াইট কলার জঙ্গি মডিউলের খোঁজ পেয়েছিল কাশ্মীরের নওগাম থানার পুলিশ। সেই নওগাম থানা আবার এক দুর্ঘটনায় উড়ে গিয়েছে। ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ অ্যমোনিয়াম নাইট্রেট রাখা ছিল এই থানায়। সেই বিস্ফোরক সিল করার প্রক্রিয়ার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে ১৪ নভেম্বর। তাতে প্রাণ হারান ৯ জন। এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একাধিক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্য অনেকেই আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হরিয়ানার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবি ইরফান আহমেদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে।
এদিকে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের আগের ঘটনাগুলির সুনির্দিষ্ট ক্রম সাজাতে তদন্তকারীরা নিকটবর্তী পার্কিং এলাকায় প্রবেশ করা প্রতিটি গাড়ির একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করেছেন। আই২০ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে তিন ঘণ্টা ধরে লালকেল্লার পাশে সুনহেরি মসজিদের সামনের পার্কিং লটেই দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানকার আশেপাশের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই আবহে উমরের বেশ কিছু নয়া ফুটেজ সামনেও এসেছে।
বাড়িতেই বোমা কারখানা স্থাপন করেছিল উমর, পাকিস্তান থেকে জইশ দিত প্রশিক্ষণ