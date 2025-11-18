Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Delhi Explosion Probe Report: ৩ বছর আগে থেকে শুরু ডাক্তার মডিউলের পরিকল্পনা, জানা গেল দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে

    উমর, মুজাম্মিল শাকিল এবং আদিল রাথার টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে আবু উকাসা নামে হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। এবং ২০২২ সালে মহম্মদ এবং ওমর নামে দুই ইসলামপন্থীর সঙ্গে দেখা করেছিল তুরস্কে। কার্যত হামাসের মত দিল্লিতে অন্তত ৬টি জায়গায় হামলার ছক কষেছিল এই জঙ্গি ডাক্তাররা।

    Published on: Nov 18, 2025 8:22 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কমপক্ষে তিন বছর ধরে ভারতে হামলার পরিকল্পনা করছিল ডাক্তারদের এই সন্ত্রাসী মডিউল। দিল্লিতে আত্মঘাতী হামলার পর উমর নবির বাকি সহযোগীদের জেরা করে এমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমর, মুজাম্মিল শাকিল এবং আদিল রাথার টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে আবু উকাসা নামে হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। এবং ২০২২ সালে মহম্মদ এবং ওমর নামে দুই ইসলামপন্থীর সঙ্গে দেখা করেছিল তুরস্কে। কার্যত হামাসের মত দিল্লিতে অন্তত ৬টি জায়গায় হামলার ছক কষেছিল এই জঙ্গি ডাক্তাররা।

    দিল্লিতে অন্তত ৬টি জায়গায় হামলার ছক কষেছিল এই জঙ্গি ডাক্তাররা। (RAJ K RAJ /HT PHOTO)
    দিল্লিতে অন্তত ৬টি জায়গায় হামলার ছক কষেছিল এই জঙ্গি ডাক্তাররা। (RAJ K RAJ /HT PHOTO)

    উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর উমরের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাসায় অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে এই তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল।

    রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে উমর আই২০ গাড়িতে যে আইইডি রেখেছিল, তা সঠিকভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়নি। এই আইইডি সে নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত করেছিল। সেই গাড়িতে প্রায় ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার নুহ থেকে নগদে বিপুল পরিমাণ ফার্টিলাইজার কিনেছিল উমর। সেই নগদ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই আবহে একাধিক হাওয়ালা ডিলারকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারী উমর জইশ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা গিয়েছে তদন্তে।

    News/News/Delhi Explosion Probe Report: ৩ বছর আগে থেকে শুরু ডাক্তার মডিউলের পরিকল্পনা, জানা গেল দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes