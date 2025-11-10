Delhi Blast Update: ‘ফুসফুস বেরিয়ে আসে শরীর থেকে’ বিস্ফোরণের পর মেট্রো শহরগুলিতে হাই অ্যালার্ট! অকুস্থলে এনআইএ

সিগনাল লাল ছিল। সবুজ হতেই বিস্ফোরণ। এতটাই তীব্রতা সেই বিস্ফোরণের যে রাস্তার উল্টোপাশে থাকা মন্দিরের কাঁচ চুরমার হয়ে যায়। দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণের পর সামনে আসছে একের পর এক প্রত্যক্ষদর্শীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। সোমবার সন্ধে ৬টা ৫৫ মিনিটে লালকেল্লার বাইরে মেট্রোর এক নম্বর গেটের কাছে গাড়িতে এই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশেপাশের তিনটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরে যায় আশেপাশের আরও গাড়িতে। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জন মৃত ও আহত ৩০।
কতজন আহত ও নিহত এই সময়
দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের পর যাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধে সাড়ে আটটার খবর আপডেট অনুযায়ী, তাদের মধ্যে অন্তত ৮ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী এলএনজেপি (LNJP) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজন আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রসঙ্গত, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশেপাশের স্ট্রিটলাইট ভেঙে যায় এবং কয়েকটি গাড়ি ছিটকে যায়। আশেপাশের দোকানপাট ও যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
হাই অ্যালার্ট জারি মুম্বই, দিল্লিতে
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দমকল বিভাগের ৭ থেকে ১৫টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, এনআইএ (NIA) এবং এনএসজি (NSG)-এর বিশেষ দল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ফরেনসিক ও টেকনিকাল টিম বিস্ফোরণের প্রকৃতি ও কারণ বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে গোটা দিল্লিতে। হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে মুম্বইতেও। দিল্লির লালকেল্লা চত্বর সহ চাঁদনি চক এলাকার সংবেদনশীল স্থানগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং সমগ্র এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সোমবার সকালেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ অভিযানে বানচাল করা হয় এক বড় নাশকতার ছক। দিল্লির কাছে ফরিদাবাদ এবং জম্মু-কাশ্মীরের একাধিক স্থান থেকে যৌথ তল্লাশির মাধ্যমে মোট ২,৯০০ কেজি আইইডি তৈরির উপাদান উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ৩ জন চিকিৎসকসহ আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ ও আন্সার গজওয়াত-উল-হিন্দের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে।
