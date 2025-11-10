Edit Profile
    Delhi Blast Update: দিল্লি বিস্ফোরণের পর অযোধ্যার রাম মন্দিরে হাই অ্যালার্ট! কী বললেন কেজরি, রাহুল?

    Ram Mandir After Delhi Lal Kella Blast Update: দিল্লির বিস্ফোরণের পর অযোধ্যার রাম মন্দিরে এবার হাই অ্যালার্ট জারি করা হল। শোক প্রকাশ রাহুলের। তদন্তের দাবি জানালেন কেজরিওয়াল।

    Published on: Nov 10, 2025 9:41 PM IST
    By Sanket Dhar
    দিল্লি লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় সারা দেশজুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইতিমধ্যেই সেই রাজ্যজুড়ে লাল সতর্কতা জারি করার জন্য এডিজি আইন ও শৃঙ্খলা অমিতাভ যশকে নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মীয় স্থান, ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং সীমান্ত এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার রাম মন্দিরেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।

    দিল্লি বিস্ফোরণের পর অযোধ্যার রাম মন্দিরে হাই অ্যালার্ট! (ছবি - ANI)
    দিল্লি বিস্ফোরণের পর অযোধ্যার রাম মন্দিরে হাই অ্যালার্ট! (ছবি - ANI)

    কী বললেন আপ প্রধান কেজরিওয়াল?

    দিল্লির লালকেল্লার কাছে ঘটা বিস্ফোরণের ঘটনাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে বর্ণনা করেছেন। সোমবার সন্ধের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কেজরিওয়াল বলেন, ‘লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের খবর অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বেশ কিছু মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে, যা অত্যন্ত মর্মান্তিক।’ পাশাপাশি তিনি দ্রুত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পুলিশ এবং সরকারের উচিত অবিলম্বে তদন্ত করা যে কীভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল এবং এর পেছনে কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্র আছে কিনা।’ দিল্লির নিরাপত্তা নিয়ে অবহেলার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। কেজরিওয়াল।

    দুঃখপ্রকাশ রাহুলের

    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধিও। এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’

    ঘটনাস্থলে এনআইএ ও এনএসজি

    প্রসঙ্গত, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দমকল বিভাগের ৭ থেকে ১৫টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, এনআইএ (NIA) এবং এনএসজি (NSG)-এর বিশেষ দল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ফরেনসিক ও টেকনিকাল টিম বিস্ফোরণের প্রকৃতি ও কারণ বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে গোটা দিল্লিতে। হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে মুম্বইতেও। দিল্লির লালকেল্লা চত্বর সহ চাঁদনি চক এলাকার সংবেদনশীল স্থানগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং সমগ্র এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।

