    ‘Naxal link’ in Delhi Pollution Protest:হোয়্যাটসঅ্যাপে ৩৪০ জনের গ্রুপ, 'মাওবাদী-প্রেমীদের' ফোনেই ষড়যন্ত্র? খুঁজছে পুলিশ

    বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় যে নকশাল স্লোগান স্লোগান উঠেছে এবং পুলিশের উপর লঙ্কা হামলার ঘটনা ঘটেছে, তার পিছনে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র আছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। গ্রেফতারির পরে যে ২২ জনের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। 

    Published on: Nov 26, 2025 9:44 AM IST
    By Ayan Das
    নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেটে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় যে নকশাল স্লোগান স্লোগান উঠেছে এবং পুলিশের উপর লঙ্কা হামলার ঘটনা ঘটেছে, তার পিছনে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র আছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। গ্রেফতারির পরে যে ২২ জনের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। পুলিশের নজরে এসেছে একটি হোয়্যাটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট। এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার জানয়েছেন, যেহেতু ধৃত পড়ুয়ারা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন, তাই পুলিশের কাছেই তাঁদের ফোন রয়েছে। তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপগুলি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা হিমখণ্ড এবং ভগৎ সিং ছাত্র একতা মঞ্চের মতো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা দুটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সক্রিয় ছিলেন। এর মধ্যে একটি গত সপ্তাহে ৩৪০ জন সদস্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। বেআইনি কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ।

    দিল্লি বায়ুদূষণ বিক্ষোভের মধ্যেই গ্রেফতার হওয়া কয়েকজন। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    উল্লেখ্য, গত রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বায়ুদূষণের প্রতিবাদে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইন্ডিয়া গেটে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের পড়ুয়া বলে দাবি করেন। পুলিশ জানিয়েছে যে বিক্ষোভকারীদের কারণে যানজট তৈরি হয়। আটকে যায় অনেক অ্যাম্বুলেন্সও। বিক্ষোভকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে অনেকে সংঘর্ষ শুরু করেন। ‘চিলি স্প্রে’ দিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায়। সম্প্রতি এনকাউন্টারে নিহত মাওবাদী মাডভি হিদমার জন্যও স্লোগান দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে বিরসা মুন্ডার সঙ্গে তুলনা করে পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছিল।

    পুলিশ সূত্রে খবর, ‘চিলি স্প্রে’-র কারণে যাঁদের হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে, সেই পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। রেকর্ড করা হয়েছে তাঁদের বয়ান। আহত পুলিশকর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁদের গায়ে মরিচ স্প্রে ঢেলে পিন খোঁচা দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের কাছে পিন এবং চিলি স্প্রে'র বোতল ছিল। যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

    পুলিশ জানিয়েছে, আয়োজকরা বিক্ষোভের অনুমতি চাননি। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে তিনি এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের বেশ কয়েকজন সদস্য এখন হেফাজতে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক। তিনি বলেন, 'অতীতেও বিক্ষোভে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

    নয়াদিল্লির ডিসিপি দেবেশ কুমার মাহালা জানিয়েছেন, মহিলাদের ওপর হামলা, স্বেচ্ছায় আঘাত করা, সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া, আইনি আদেশ অমান্য করা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নকশাল নেতাদের সমর্থনে স্লোগান দেওয়ার পরে, পরে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১৯৭ ধারা যুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত দুই শিক্ষার্থীকে বিক্ষোভের আয়োজক হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

    তিনি বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি যে তিনি সম্প্রতি কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। আমরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি। আমরা সেই শিক্ষার্থীদেরও চিহ্নিত করেছি, যারা মাডভি হিদমার পোস্টার নিয়ে এসেছিল।

