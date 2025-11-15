Delhi Blast Dcotor Module Update: জঙ্গি মডিউল তদন্তে আটক আরও ২ ডাক্তার,এর মধ্যে একজন বিস্ফোরণের দিন ছিলেন দিল্লিতে
আরও কোন কোন চিকিৎসক এই জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত সেই তদন্ত করতেই আটক করে জেরা করা হচ্ছে এই দুই চিকিৎসককে। জানা গিয়েছে, আটক চিকিৎসকদের একজন আবার বিস্ফোরণের দিন দিল্লিতে ছিল। এই আবহে দিল্লিতে সে কী করছিল, উমরের সঙ্গে তার যোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
আরও দুই চিকিৎসককে আটক করল দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল। জানা গিয়েছে, এই দুই চিকিৎসক ফরিদাবাদের সেই হাসপাতালের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। জঙ্গি মডিউলের অন্যতম চিকিৎসর মুজাম্মিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল এই দুই চিকিৎসের। রিপোর্ট অনুযায়ী, আরও কোন কোন চিকিৎসক এই জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত সেই তদন্ত করতেই আটক করে জেরা করা হচ্ছে এই দুই চিকিৎসককে। জানা গিয়েছে, আটক চিকিৎসকদের একজন আবার বিস্ফোরণের দিন দিল্লিতে ছিল। এই আবহে দিল্লিতে সে কী করছিল, উমরের সঙ্গে তার যোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
প্রসঙ্গত, আলফলাহ বিল্ডিং নং ১৭-র ঘর নং ১৩ থেকেই এই গোটা জঙ্গি মডিউলের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। এই আবহে কয়েকশো কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অস্ত্র সহ মুজাম্মিল শাকিল, শাহিন শাহিদ, আদিল খানদের আগেই ধরেছিল পুলিশ। তারপরই উমর মহম্মদ দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এই আবহে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল এবং এনআইএ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এই গোটা নেটওয়ার্ক ভাঙতে।
প্রসঙ্গত, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই। জানা যায়, এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত মুজাম্মিল এবং আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।
এদিকে ডাক্তার মডিউলের খোঁজে ফরিদাবাদের আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত চালানোর সময় সামনে এসেছে নিশার আলম নামে এক ডাক্তারি পড়ুয়ার নাম। তাকে উত্তর দিনাজপুর থেকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে নিশার আলমকে ধরা হয়। নিশারকে ধরে আগে ইসলামপুরে নিয়ে গিয়েছিল এনআইএ। পরে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় নিশারকে। সেখানেই জেরা করা হচ্ছে তাকে।
