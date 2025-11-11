Edit Profile
    Delhi Red Fort Blast Car Latest Details: সলমন নয়, দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত HR26CE7674 নং গাড়িটির সর্বশেষ মালিক কে?

    সলমন এই গাড়িটি রয়্যাল কার জোন নামক একটি সেকেন্ড হ্যান্ড কার ডিলারের কাছে বিক্রি করেছিল। অন্য এক ব্যক্তির হাত ঘুরে তা তারিক নামে এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়। এরই মাঝে এই ঘটনায় উঠে আসছে নাদিম নামে এক ব্যক্তির নাম। সেই ব্যক্তিও কোনও এক সময় এই গাড়ির মালিক ছিল। সলমনকে ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

    Published on: Nov 11, 2025 7:27 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় যে গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই সাদা রঙের আই২০ গাড়িটি কার? দিল্লি পুলিশ শুরু থেকেই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে চলেছে। আর সেই জবাব খুঁজতে গিয়ে একের পর এক ধাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন তদন্তকারীরা। তবে সেই ধাঁধার জট ছাড়িয়ে অবশেষে জানা গিয়েছে HR26CE7674 নং গাড়িটির সর্বশেষ মালিকের নাম। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সাদা আই২০ গাড়ির সর্বশেষ মালিক ছিল তারিক নামে এক ব্যক্তি। সেই তারিক নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা। তবে গাড়িটি এখনও মহম্মদ সলমন নামে এক ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত রয়েছে।

    সাদা আই২০ গাড়ির সর্বশেষ মালিক ছিল তারিক নামে এক ব্যক্তি। সেই তারিক নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা।
    জানা গিয়েছে, সলমন এই গাড়িটি রয়্যাল কার জোন নামক একটি সেকেন্ড হ্যান্ড কার ডিলারের কাছে বিক্রি করেছিল। সেখান থেকে এক তৃতীয় ব্যক্তি সেই গাড়িটি কিনেছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেই তৃতীয় সন্দেহভাজন এরপর গাড়িটি তারিকের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনাতেই উঠে আসছে নাদিম নামে আরেক ব্যক্তির নাম। এই নাদিমও নাকি এই গাড়ির মালিক ছিল একটা সময়ে। এদিকে গাড়ির প্রথম মালিক সলমনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। খম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।

    জানা যায়, একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়ি থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর জেরে আশেপাশের বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন লাগে। বিস্ফোরণের পরপর অগ্নিশিখা দেখা যায় বেশ দূর থেকে। এই ব্লাস্টের আওয়াজও শোনা যায় বহু দূর থেকে। এই ঘটনায় সামনে এসেছে এক সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩ ঘণ্টা সেই সাদা আই২০ গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার পার্কিং লটে। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে তা সেখান থেকে বের হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই লালকেল্লার সামনে সেই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের আগ মুহূর্তে নাকি সেই গাড়িটি অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। তারপরই আচমকা বিকট বিস্ফোণের আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। সবাই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। মুহূর্তে আগুন ধরে যায় আশেপাশের একাধিক গাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই সব যানবাহন। তারপর ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির অংশ উদ্ধার করা হয়।

