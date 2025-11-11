Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Delhi Red Fort Blast Causality: কেউ কন্ডাক্টর তো কেউ ক্যাব চালক, দিল্লি বিস্ফোরণে দিশাহারা একাধিক পরিবার

    দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে।

    Published on: Nov 11, 2025 1:20 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লির লাল কেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণে নিহতদের মধ্যে অন্যতম হলেন অশোক কুমার। উত্তরপ্রদেশের আমরোহার বাসিন্দা ছিলেন এই অশোক। তাঁর পরিবারে আটজন সদস্য আছেন। এবং তিনিই একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন। অশোক পেশায় দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস কন্ডাক্টর ছিলেন। জানা গিয়েছে, অশোক কর্মসূত্রে দিল্লিতেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর স্ত্রী এবং চার সন্তান। তাঁর মা গ্রামের বাড়িতে দাদার সঙ্গে থাকেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি সোমবতীতে।

    লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে (PTI)
    লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে (PTI)

    অশোক কুমার দিনে বাস কন্ডাক্টর এবং রাতে নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্ব পালন করে সংসার চালাতেন। জানা গিয়েছে, অশোক চাঁদনি চক যাচ্ছিলেন। সেখানে তাঁৎ লোকেশ কুমার গুপ্তা নামে একজনের সঙ্গে দেখা করার ছিল। দিল্লি বিস্ফোরণের আরও এক শিকার হলেন ওষুধ ব্যবসায়ী অমর কাটারিয়া। শ্রীনিবাসপুরীর বাসিন্দা ছিলেন অমর, বয়স ৩৪ বছর। দিনের কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন অমর। লালকেল্লা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে ভাগীরথ প্রাসাদে তাঁর ফার্মেসি। বাড়ির পথে তিনি যখন লালকেল্লার সামনে, তখন এই বিস্ফোরণটি ঘটে।

    এদিকে এই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে নওমানও। উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলার বাসিন্দা নওমানের বয়স ২২ বছর। তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন জিনিসপত্র কিনতে। নওমানের এক আত্মীয় অমন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এই বিস্ফোরণের সময়। তিনিও গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন এই হামলায়। এছাড়া মারা গিয়েছেন বিহারের বাসিন্দা পঙ্কজ সাইনি। তিনি দিল্লিতে ক্যাব চালকের কাজ করতেন। চাঁদনি চকে এক যাত্রীকে নামিয়ে ফিরছিলেন তিনি।

    উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।

    জানা যায়, একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়ি থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর জেরে আশেপাশের বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন লাগে। বিস্ফোরণের পরপর অগ্নিশিখা দেখা যায় বেশ দূর থেকে। এই ব্লাস্টের আওয়াজও শোনা যায় বহু দূর থেকে। এই ঘটনায় সামনে এসেছে এক সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩ ঘণ্টা সেই সাদা আই২০ গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার পার্কিং লটে। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে তা সেখান থেকে বের হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই লালকেল্লার সামনে সেই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের আগ মুহূর্তে নাকি সেই গাড়িটি অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। তারপরই আচমকা বিকট বিস্ফোণের আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। সবাই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। মুহূর্তে আগুন ধরে যায় আশেপাশের একাধিক গাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই সব যানবাহন। তারপর ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির অংশ উদ্ধার করা হয়। এই হামলা চালায় উমর মহম্মদ নামে এক চিকিৎসক। ফরিদাবাদ থেকে ২৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সহ গ্রেফতার ডঃ মুজাম্মিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এছাড়া উমর জইশ জঙ্গি বলে দাবি করা হচ্ছে।

    News/News/Delhi Red Fort Blast Causality: কেউ কন্ডাক্টর তো কেউ ক্যাব চালক, দিল্লি বিস্ফোরণে দিশাহারা একাধিক পরিবার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes