Delhi Red Fort Blast Doctors' Module: দিল্লি বিস্ফোরণে যুক্ত চিকিৎসক মডিউলের মাথা পালিয়েছে পাকিস্তানে, কী জানা যাচ্ছে?

Delhi Red Fort Blast Doctors' Module: দিল্লি বিস্ফোরণে যুক্ত চিকিৎসক মডিউলের মাথা পালিয়েছে পাকিস্তানে, কী জানা যাচ্ছে?
ডঃ মুজাফফর আহমেদ রাথার ফরিদাবাদ মডিউলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। প্রায় দুই মাস আগে সে পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। সে দক্ষিণ কাশ্মীরের ওয়ানপোরা কাজিগুন্ডের বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে গ্রেফতার হওয়া জঙ্গি ডঃ আদিল আহমেদ রাথারের ভাই এই মুজাফফর।
অপারেশন সিঁদুরের পর বেশ কিছুদিন শান্ত ছিল পাকিস্তান সমর্থিত জঙ্গিরা। তবে ফের একবার বড় ধরনের নাশকতার ছক কষার সাহস দেখিয়েছে তারা। প্রায় এক দশক পর দিল্লিতে জঙ্গি হামলা হয়েছে। লালকেল্লার সামনের বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত যেটুকু তদন্ত হয়েছে, তাতে নিষিদ্ধ সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দের ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি বলছে যে ফরিদাবাদ মডিউলের সন্দেহভাজনরা এই নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির সাথে যুক্ত ছিল এবং তাদের নির্দেশেই কাজ করছিল। উল্লেখ্য, এই দুই সংগঠনের কমান্ডারেরই ঘাঁটি রয়েছে পাকিস্তানে। এই আবহে পাকিস্তানি সেনারও এই ষড়যন্ত্রে মদত থাকতে পারে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি।
এই দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে ডাক্তার মডিউলের যুক্ত থাকার তথ্য সামনে এসেছে। এই মডিউলের সন্দেহভাজনদের মধ্যে অন্যতম হল ডঃ মুজাফফর আহমেদ রাথার। প্রায় দুই মাস আগে সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এই চিকিৎসক। সে বর্তমানে পাকিস্তানেই রয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি সন্দেহ করছে যে পার্কিং লটে বসে থাকা অভিযুক্ত উমর এই পলাতক চিকিৎসকের মাধ্যমেই নির্দেশনা পাচ্ছিল। প্রসঙ্গত, এই মুজাফফরের সরাসরি জইশ কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে। এই আবহে তারেই এই মডিউলের কিংপিন হিসাবে দেখছেন তদন্তকারীরা।
কে এই ডঃ রাথার?
