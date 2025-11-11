Edit Profile
    Delhi Red Fort Blast Explosive: লালকেল্লা নাশকতায় ব্যবহৃত বিস্ফোরক আরডিএক্স-এর থেকে কতটা আলাদা? কী বলছে রসায়ন ও ইতিহাস

    Delhi Red Fort Blast Explosive Nature: লালকেল্লা নাশকতায় ব্যবহৃত বিস্ফোরক ছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। এটি আদতে একটি সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটির বিস্ফোরণক্ষমতা আরডিএক্সের থেকে কতটা আলাদা? কী বলছে বিজ্ঞান।

    Published on: Nov 11, 2025 9:31 PM IST
    By Sanket Dhar
    দিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের পর তদন্তে জানা যায়, এই হামলায় ব্যবহৃত হয়েছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রে এবং জ্বালানি তেলের মিশ্রণ। এই দুই উপাদান মূলত যা আইইডি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দুটি বিস্ফোরকের শক্তি, ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রসঙ্গত, উমর মহম্মদ ওই বিস্ফোরক আই২০ গাড়িতেই ছিল। তবে গাড়ির ডিকিত আরডিএক্সের বদলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

    দিল্লি লালকেল্লার বিস্ফোরণের পর পুলওয়ামায় কড়া নাকা তল্লাশি (ছবি - ANI)
    আরডিএক্স আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের তফাত কোথায়?

    আরডিএক্স উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নাইট্রোঅ্যামাইন বিস্ফোরক। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি টিএনটি-এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী ও সংবেদনশীল। সামরিক ক্ষেত্রে এই রাসায়নিক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি এর ডেটোনেশন ক্ষমতা খুব বেশি। তবে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে এটি ব্যবহার করা হয়নি। অন্যদিকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটি অজৈব লবণ। এটি প্রধানত সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই রাসায়নিক অপেক্ষাকৃত দুর্বল। নিজে থেকে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। জ্বালানি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে (ANFO) বা অন্য বিস্ফোরকের মাধ্যমে ডেটোনেট করতে হয়। মূলত শিল্প, খনি ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। সহজলভ্য বলে এটি আইইডি তৈরিতে ব্যবহার হয়। তদন্তকারীদের অনুমান এই উপাদানটিই বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

    আরডিএক্স ব্যবহারের ইতিহাস

    আরডিএক্সের পুরো নাম 'রয়্যাল ডেমোলিশন এক্সপ্লোসিভ'। এটি আবিষ্কার হয়েছিল ১৮৯৯ সালে। কিন্তু এর সম্পূর্ণ ব্যবহার জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। প্রচণ্ড বিস্ফেরণ ক্ষমতা কারণে এটি দ্রুতই সামরিক ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন, আমেরিকাসহ সকল মিত্রশক্তি আরডিএক্স ব্যবহার করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। এটি প্রায়ই টিএনটি-এর সঙ্গে মিশিয়ে টরপেক্স বা কম্পোজিশন বি-এর মতো মিশ্র বিস্ফোরক তৈরি করে। এই মিশ্রণ বোমা, মাইন এবং টর্পেডোতে ব্যবহৃত হত। 'ড্যামবাস্টার্স রেইড'-এর মতো অভিযানেও টরপেক্স ব্যবহৃত হয়েছিল।

    যুদ্ধে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ইতিহাস

    অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নিজেই সরাসরি সামরিক বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, এর মূল উপাদান অ্যামোনিয়া (Ammonia)-র উৎপাদন সামরিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি যখন প্রাকৃতিক সল্টপিটার থেকে বিস্ফোরক তৈরির কাঁচামালের সংকটে পড়ে, তখন জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রিটজ হেবার এবং কার্ল বশ হেবার-বশ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে কৃত্রিমভাবে অ্যামোনিয়া তৈরি করেন। যা পরে নাইট্রিক অ্যাসিডের মাধ্যমে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও অন্যান্য নাইট্রো-ভিত্তিক বিস্ফোরক তৈরিতে বিপ্লব এনে দেয়।

