Red Fort Blast Latest Update: বিস্ফোরণে কী ব্যবহার করেছিল জঙ্গি চিকিৎসক উমর? কোন রুটে লালকেল্লায় পৌঁছেছিল তারা?

Red Fort Blast Latest Update: বিস্ফোরণে কী ব্যবহার করেছিল জঙ্গি চিকিৎসক উমর? কোন রুটে লালকেল্লায় পৌঁছেছিল তারা?
লালকেল্লা বিস্ফোরণের এফআইআরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৬ এবং ১৮ প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৩ এবং ৪, খুন এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগও যুক্ত করা হয়েছে এই মামলায়।
দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে মূল অভিযুক্ত। বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া গাড়ির মধ্যেই সেই অভিযুক্ত ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। এই অভিযুক্তের নাম - ডঃ উমর মহম্মদ। উমর তার দুই সহযোগীকে নিয়ে এই হামলা চালিয়ে থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। সেই বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে অ্যামোনিয়াম টইট্রেট। লালকেল্লা বিস্ফোরণের এফআইআরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৬ এবং ১৮ প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৩ এবং ৪, খুন এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগও যুক্ত করা হয়েছে এই মামলায়।
রিপোর্ট অনুযায়ী, নম্বর প্লেট এইচআর ২৬সিই৭৬৭৪ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ছিল। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ১৯ মিনিটে গাড়িটি লালকেল্লার কাছে পার্ক করা হয়, তারপর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সেটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে গাড়িটি বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লার সামনে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে আই২০ গাড়িটি বদরপুর সীমান্ত থেকে দিল্লিতে প্রবেশের পর আউটার রিং রোড হয়ে পুরাতন দিল্লিতে এসেছিল।
এরই মাঝে সামনে এসেছে এই গাড়িটির একটি সিসিটিভি ফুটেজ। হরিয়ানা এবং দিল্লি সীমানার বদরপুরে একটি টোলপ্লাজা থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, গাড়ি চালক টোল কাটছেন। গতকাল রাত থেকেই হরিয়ানার বিভিন্ন জায়গায় এই বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চলছে তল্লাশি অভিযান। এদিকে জানা গিয়েছে, লালকেল্লার কাছে যখন ৩ ঘণ্টার ওপরে গাড়িটি পার্ক করা ছিল, সেই সময় এক সেকেন্ডের জন্যেও নাকি চালক গাড়ি থেকে নামেনি।
এর আগে ১০ নভেম্বরই ফরিদাবাদ থেকে কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক এবং রাইফেল সমেত ডঃ মুজাম্মিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর আগে ডঃ আদিলকে এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এই ধৃতদের কারও কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল না। তবে কাশ্মীরে জইশের সমর্থনে পড়া পোস্টারের সূত্র ধরে এই চিকিৎসকরা ধরা পড়ে। আর দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে এই চিকিৎসকদের স্লিপার সেলের সরাসরি যোগ আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
News/News/Red Fort Blast Latest Update: বিস্ফোরণে কী ব্যবহার করেছিল জঙ্গি চিকিৎসক উমর? কোন রুটে লালকেল্লায় পৌঁছেছিল তারা?