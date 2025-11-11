Delhi Red Fort Blast Probe Latest Update: জারি লালকেল্লা বিস্ফোরণের তদন্ত, দিল্লির হোটেলে হানা, এখনও আটক ৪
হরিয়ানা থেকে দিল্লির যে সব রাস্তা ধরে সেই সাদা হুন্ডাই আই২০ গাড়িটি লালকেল্লায় পৌঁছায়, সেই রুট খুঁজে বের করতে চাইছে পুলিশ। এর জন্য রাস্তায় থাকা সব সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ২০০ জন পুলিশকর্মী শুধুমাত্র সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ করছেন।
দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দিল্লির পাহাড়গঞ্জ, দরিয়াগঞ্জ সহ একাধিক এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। সেই সব এলাকায় হোটেলের রেজিস্টার খতিয়ে দেখে পুলিশ।
এই ঘটনায় আটক হওয়া চারজনের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হল - নাদিম। এই নাদিম একটা সময় সেই আই২০ গাড়ির মালিক ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরে সে তা বিক্রি কে দেয় একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির ডিলারের কাছে। সেখান থেকে সেই গাড়ি হাত ঘুরে তারিক নামক এক ব্যক্তির হাতে যায়। এই তারিক পুলওয়ামার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তবে সে ফরিদাবাদে থাকত। জানা গিয়েছে, দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছে ডঃ উমর মহম্মদ। এই আবহে সামনে আসছে ফরিদাবাদ স্লিপার সেল যোগ। রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ উমর মহম্মদ পাক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই উমর নাকি ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সহযোগী হয়ে থাকতে পারে।
১০ নভেম্বরই হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ডঃ মুজাম্মিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক এবং একটি রাইফেল সমেত। তার আগে জম্মু ও কাশ্মীর এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল ডঃ আদিলকে। এই মামলায় এক মহিলা জাক্তারকেও ধরেছে পুলিশ। এই ডঃ মুজাম্মিল নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা ছিল। এর আগে ডঃ আদিলকে এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এই ধৃতদের কারও কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল না। তবে কাশ্মীরে জইশের সমর্থনে পড়া পোস্টারের সূত্র ধরে এই চিকিৎসকরা ধরা পড়ে। আর দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে এই চিকিৎসকদের স্লিপার সেলের সরাসরি যোগ আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।
লালকেল্লা বিস্ফোরণের এফআইআরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৬ এবং ১৮ প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৩ এবং ৪, খুন এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগও যুক্ত করা হয়েছে এই মামলায়।
